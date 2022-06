Uno spot per fare confusione: Kung Fu Panda guida... la Panda

Chi non se lo ricorda, farà meglio a riguardarselo: il video qui sotto è quello di un simpatico commercial che Fiat aveva lanciato per comunicare un'offerta speciale sulla mitica Panda. E visto che all'epoca era in uscita il terzo capitolo della saga di Kung Fu Panda, il cartoon, in quel di Torino avevano pensato di chiamare il simpatico orso Po in veste di testimonial.

UNA CONCEPT BENEFICA Lo spot e l'offerta speciale facevano seguito alla presentazione della show car Kung Fu Panda al salone di Ginevra 2016: la concept fu poi battuta al'asta e i proventi devoluti alla Conservation International, associazione che si occupava di preservare l’habitat naturale dei panda. Le foto del protitipo nella gallery.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/06/2022