Stellantis, nuova elettrica a Kragujevac. È Panda EV?

Dai motori termici ai motori elettrici, dall'immaginazione alla realtà. La citycar Stellantis del futuro studia un piano per una discesa in campo in grande stile. E come prima cosa, sceglie il domicilio. Che non sarà in Italia, ma sull'altra sponda del Mare Adriatico, cioè lo stabilimento di Kragujevac, in Serbia, antico feudo Fiat. E come sarà, e come si chiamerà, l'utilitaria elettrica Stellantis? Calma, ancora non si sa. Ma c'è un'ipotesi più accreditata delle altre e quell'ipotesi si chiama Panda elettrica (attenzione, in foto è ancora Centoventi Concept).

Fiat Centoventi Concept: antesignana di nuova Fiat Panda elettrica?

ARRIVANO I NOSTRI La notizia, intanto, è che il CEO Stellantis Carlos Tavares e il presidente della Serbia Aleksandar Vucic firmano il 28 aprile 2022 un accordo da 190 milioni di euro per l'investimento, da parte del Gruppo euro-americano, nella produzione di veicoli elettrici nell'ex fabbrica Zastava, sito del quale l'allora Gruppo FCA rilevò la proprietà nel 2019 e del quale lo Stato serbo stesso detiene oggi una quota del 33% delle azioni. Fabbrica, infine, all'interno della quale, dal 2012, Fiat costruisce e esporta 500L. Un modello la cui commercializzazione giungerà a scadenza entro breve, rimpiazzata proprio - apprendiamo ora ufficialmente - da un nuovo veicolo 100% elettrico. Veicolo che non ha ancora un nome, e che entrerà in produzione all'inizio del 2024. Un'altra full electric, fanno sapere da Stellantis, potrebbe essere aggiunta in un secondo momento.

Lo stabilimento Fiat di Kragujevac, in Serbia

GIRI DI PAROLE Stellantis non ha fornito ulteriori dettagli. A margine dell'accordo, Tavares ha semmai citato l'intenzione di sviluppare a Kragujevac ''una piattaforma in grado di adattarsi perfettamente a veicoli appartenenti ai segmenti delle minicar, delle piccole e delle compatte, migliorando le soluzioni efficienti e pulite per la mobilità urbana dei marchi del Gruppo''.

Nuova Panda elettrica potrebbe declinarsi in altri brand Stellantis

QUI PANDA, A VOI LA LINEA Sembra insomma di capire come in Serbia non nascerà un singolo modello, bensì - in perfetta coerenza col principio delle economie di scala - una più probabile famiglia di vetture elettriche, da declinare sotto le insegne di più brand. Sorge spontaneo pensare allora all'ancora misteriosa Fiat Panda elettrica (di possibile derivazione Centoventi Concept, ma anche in questo caso le certezze sono poche) e a relative emanazioni in chiave Opel, Citroen, Peugeot. Ne sapremo di più nei mesi prossimi.

28/04/2022