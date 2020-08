NON C'È 3 SENZA 5 Che non fuoriescano news ufficiali dalle sedi FCA, non significa che sottotraccia gli strateghi non siano al lavoro giorno e notte per delineare il futuro a medio lungo termine dei propri brand, compreso Fiat. Un brand che a sua volta è ombrello di un sub-brand che è 500, e che i prossimi anni riceverà un impulso. Ma la direzione sarà differente nei confronti del piano industriale tratteggiato ormai due anni fa. 500L? Una croce sopra (tira solo in Italia). 500 Giardiniera? Persasi per strada. 500 darà sempre vita a una famiglia di modelli, ma dai cromosomi differenti. E un'espressione sarà 500 5 porte, o almeno così tutto lascia immaginare.

TOTO 500 Di un ipotetico - ma sempre più realistico - Cinquino four doors, ancora non si conoscono per filo e per segno né il design, nè le dimensioni effettive, né le motorizzazioni, non si sa praticamente nulla di definitivo. Incrociando i rumors che uno dopo l'altro si susseguono (portale clubalfa.it sempre in prima linea), possiamo tuttavia ricostruire un primo identikit. Nuova 500 5 porte dovrebbe innanzitutto rimpiazzare 500L nello stabilimento serbo di Kragujevac, ma la meccanica (anziché la stessa dell'edizione a 3 porte, opportunamente modificata: opzione comunque da non scartare a priori) potrebbe essere di origine PSA. Piattaforma CMP (vetture compatte) o LPM2 (modelli di stazza maggiore)? Entrambe sono predisposte per accogliere la soluzione dell'elettrificazione: 500 5p sia con motori a combustione interna, sia in formato full electric, questo lo scenario più probabile.

PUNTO BYE BYE Da glamour citycar a utilitaria di segmento B della misura attorno ai 4 metri e 20 e dallo spazio a bordo ben maggiore. E in edizione elettrica, capace di un'autonomia superiore ai 400 km, buona quindi non solo per lo shopping cittadino. Ecco la metamorfosi di 500, un nome troppo bello per non essere sfruttato anche in futuro e in più declinazioni. Un nome ancor più bello di Fiat Punto, un cavallo sul quale FCA sembra ormai non più intenzionata a scommettere.