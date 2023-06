Fiat e la rivoluzione colorata: stop alle auto grigie. Il video "choc"

C'è un colore che è sinonimo di malumore, depressione, appiattimento. E allora come mai è proprio quel colore che, in tutte le sue 50 sfumature, veste quasi un terzo delle auto in circolazione? In Europa le auto grigie sono il 27%, come misura il Global Color Popularity Report 2022 di Axalta, uno dei maggiori fornitori automotive di vernici al mondo. Ok, l'abito grigio fa elegante: ma alla lunga, stanca. Altolà al grigiume, viva un mondo pieno di colori: da oggi Fiat smette di vendere auto grigie. E come dare torto al CEO Olivier Francois: in un nuovo video, Francois spiega le ragioni dietro la nuova filosofia del brand. Lo fa, come da sua abitudine, in modo teatrale. E lo fa a bordo di nuova Fiat 600e, il SUV elettrico che debutterà il 4 luglio. Clicca Play qui sotto e spendi due minuti della tua giornata: fidati, ti strapperà un sorriso.

RAINBOW NATION La decisione di escludere qualsiasi tonalità di grigio dallo spettro cromatico è stata presa, recita il comunicato ufficiale, ''per esaltare l'importanza dei colori nella vita, incarnando lo stile di vita italiano e riaffermando il valore della Nuova Dolce Vita del marchio. Il 2023 è per Fiat un anno di notevoli cambiamenti. La strategia è stata attuata per aggiungere alle nostre vetture un tratto distintivo''. D'altra parte non è forse l'Italia, col suo sole, il mare, il cielo, i suoi paesaggi, un luogo che richiama colori vivaci? D'ora in poi, guiderai made in Italy in qualsiasi tinta tu vorrai, o quasi. Tranne che in grigio.

Francois: ''Da oggi, basta con Fiat grigie''

UN BAGNO DI OTTIMISMO ''Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie Fiat. Si tratta - spiega Francois, che in video si rende protagonista di un coloratissimo ''tuffo'' in una maxi bacinella di vernice arancio nel cuore di Lerici - di una scelta impegnativa e dirompente, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership Fiat come marchio della gioia, dei colori e dell'ottimismo. L'Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto Fiat. Auto che ispireranno le persone a vivere con ottimismo e positività, che è proprio una delle missioni - conclude il manager - di nuova Fiat 600e, l'elettrica per famiglie e amici''.

Fiat 500X grigia? Non disponibile

DIVIETO DI GRIGIO La nuova politica anti-grigio è già partita. Interrogando il car configurator sul sito web ufficiale Fiat, scopri che l'intera odierna flotta Fiat - dalla gamma 500 a 500X, passando per Fiat Panda e Tipo e aspettando la minuscola nuova Topolino- è disponibile in numerose tonalità di colore, ma non in grigio. Con alcune differenze tra un modello e l'altro, puoi scegliere il Bianco Gelato, l'Arancio Sicilia, l'Arancio Paprika, il Rosso Passione, il Blu Dipinto di Blu, il Blu Italia, il Blu Venezia, il Verde Rugiada, il Verde Foresta, il Rose Gold, il Nero Cinema. Il grigio no. Per auto grigie, rivolgersi altrove.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/06/2023