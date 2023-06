Fiat 600, debutta in video la cugina (elettrica) di Jeep Avenger

Annunciata per ora solo da un breve corto pubblicato su YouTube, ecco come è fatta, dentro e fuori, la nuova elettrica di Fiat

Che Fiat fosse al lavoro su un secondo veicolo elettrico non era una novità. Anzi, scherzosamente potremmo dire che è un po’ in ritardo rispetto al resto dei brand di Stellantis, con cui questa seconda BEV condividerà pianale, meccanica e powertrain: la Fiat 600 sarà infatti realizzata sulla piattaforma e-CMP2 già usata da DS 3, Peugeot e-2008, Opel Mokka-e e l’ultima arrivata, Jeep Avenger. Dopo di lei, manca solo il modello di Alfa Romeo, il cui nome verrà scelto dagli alfisti.

Nuova Fiat 600: visuale laterale

Fiat 600, dicevamo: un nome storico per un’auto importante, destinata a entrare nell’arena dei SUV elettrici compatti, segmento che si preannuncia tra i più caldi dei prossimi anni. Il video pubblicato oggi da Fiat ne svela le linee, che ricordano quelle della 500X ma con tanti richiami alla Fiat 500 elettrica, a cominciare dalla firma luminosa “tagliata” in due dal cofano e dallo stile delle luci posteriori. Pur più compatta nelle forme, con una lunghezza non superiore ai 4 metri e 10 centimetri, dovrebbe però garantire spazi e capacità di carico analoghi a quelli di Fiat 500X, di cui Fiat 600 prenderà il posto.

Nuova Fiat 600: gli interni della nuova EV torinese

Molto simile anche l’interno, con una plancia che segue la forma del parabrezza nella parte bassa, il grande schermo ultra-wide da 10,25” al centro con i comandi fisici del climatizzatore appena più sotto, e la grande palpebra tonda dietro al volante per la strumentazione digitale. La grafica dell'infotainment che si vede nel video è più brutta e meno definita di quella della 500 elettrica e di Jeep Avenger, e questo ci fa pensare che sia solo un mockup usato per esigenze sceniche.

Nuova Fiat 600: il posteriore

TANTA TECNOLOGIA L'infotainment Uconnect di bordo permetterà di avere il navigatore connesso con informazioni sul traffico in tempo reale e connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless. Gli ADAS arriveranno a prevedere, nelle versioni top di gamma del listino, anche la guida assistita di secondo livello in autostrada.

Nuova Fiat 600: il ''suvvino'' a batterie senza veli (fonte ANSA)

Non ci sono dati ufficiali di sorta, non ancora perlomeno, ma la stretta familiarità con le altre elettriche compatte del gruppo Stellantis ci aiuta ad anticipare i dati tecnici di Fiat 600 con ragionevole certezza: all’anteriore sarà montato un motore elettrico da 156 CV (115 kW) e 260 Nm di coppia disponibile istantaneamente, uno zero-cento coperto in circa 9 secondi e una velocità massima autolimitata a 150 km/h. La batteria, alloggiata sotto il pianale, dovrebbe avere una capacità di 51 kWh netti per un’autonomia di circa 400 km. Invariata anche la capacità di ricarica in corrente continua, 100 kW.

ANCHE A BENZINA? Ancora presto per dirlo, ma è probabile che anche Fiat 600 segua lo stesso destino di Jeep Avenger, venduta solo nella versione BEV in tutti i mercati con l’unica eccezione di Italia e Spagna, i più refrattari alla rivoluzione elettrica, dove la gamma è affiancata da un tre cilindri 1.2 turbo benzina Puretech di derivazione Peugeot da 100 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 marce.

Nuova Fiat 600: visuale di 3/4 anteriore

Due domande a cui al momento non sappiamo dare una risposta: adesso che l’auto è stata fatta vedere pubblicamente, l’annuncio ufficiale dovrebbe essere imminente, così come la commercializzazione, probabilmente già entro la fine dell’anno. I prezzi dovrebbero avvicinarsi a quelli dei “cugini” di Stellantis: Peugeot e-2008 parte da 41.280 euro, Mokka-e da 38.700 euro, Jeep Avenger da 35.400 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/06/2023