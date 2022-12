Opel Mokka Electric, cresce l'autonomia (e stavolta per davvero)

Un SUV elettrico con la ''E'' maiuscola, anzi. Un SUV elettrico di fatto e anche di nome. Opel Mokka-e acquista coraggio e ora si firma Opel Mokka Electric. Non sono ancora stati comunicati né i tempi esatti di uscita, né le probabili correzioni al listino prezzi (rispetto agli odierni 38.700 euro pre-incentivi). Quel che è certo, è che nel corso del 2023 Mokka elettrica si equipaggerà di una batteria più capiente e di un motore più potente. Risultato: maggiore autonomia e performance più sportive. Sì, ma di quanto?

RANGE EXTENSION Grazie a una batteria dalla nuova composizione chimica (80% nichel, 10% manganese, 10% cobalto), dalla tensione di 400 Volt, soprattutto dal contenuto energetico di 54 kWh lordi in luogo dei precedenti 50 kWh, Opel Mokka Electric è accreditata di una percorrenza (da ciclo misto WLTP) di 406 km. Rispetto agli attuali 338 km di autonomia (a loro volta maggiori ai precedenti 322 km grazie a interventi a pneumatici e rapporto della trasmissione), il guadagno ammonta al +20%. Contemporaneamente, il consumo di energia scende a 15,2 kWh/100 km, un dato migliore degli attuali 17 kWh/100 km dichiarati. Magie dell'elettronica.

UN FILM GIÀ VISTO Non è tutto. Dagli attuali 136 cv di potenza, il motore elettrico salta a quota 156 cv (sempre 260 Nm di coppia). Ne guadagna lo spunto in ripresa ed accelerazione da fermo, che ci aspettiamo inferiore ai 9 secondi sullo 0-100 km/h. Al netto di alcune trascurabili differenze, le caratteristiche tecniche di nuova Opel Mokka Electric combaciano in sostanza con quelle di nuova Opel Astra Electric, ma anche di nuova Peugeot E-308 e di Jeep Avenger, tutte colleghe di piattaforma Stellantis. Le aspettiamo tutte al varco, anzi alla...colonnina.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/12/2022