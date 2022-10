Qualcosa è cambiato per la Opel Mokka-e: mettiamola alla prova

Non solo batterie: l'autonomia delle auto elettriche dipende da molti fattori e le case automobilistiche stanno lavorando su tutti i fronti per allontanare le soste per la ricarica. Attraverso l'affinamento di alcuni particolari, il SUV compatto Opel Mokka-e passa dai 322 km dichiarati nel 2020, quando l'attuale modello è stato lanciato, agli attuali 338 km nel ciclo WLTP. Il tutto senza toccare motore e batterie. Senza voler replicare l'esaustiva prova-confronto con la Mokka a benzina. ho messo alla prova l'efficacia degli interventi con un test su strada mirato.

Dietro al volante della Opel Mokka-e

Da 322 a 338 km con una ricarica completa: sulla carta quei 16 chilometri guadagnati rappresentano un miglioramento del 5% dell'autonomia: una differenza non da poco e può incuriosire che per ottenerlo sia bastato cambiare le gomme e allungare il rapporto della trasmissione. Questi gli accorgimenti che hanno influenzato i risultati nel test WLTP, che viene condotto a climatizzatore spento, ma nella guida reale si apprezzerà anche l'aggiunta del sensore di umidità alla pompa di calore che fa funzionare la climatizzazione (e che era di serie anche prima degli aggiornamenti): un accorgimento a vantaggio dell'efficienza. Tutto il resto della meccanica, dalla batteria al motore, passando per l'elettronica di controllo, rimane invariato. Non il prezzo, però, che dal lancio è aumentato seguendo purtroppo la tendenza generale del mercato: per Mokka-e si parte ora da 38.700 euro prima di applicare eventuali incentivi.

Ciò che salta all'occhio, rispetto alla mia prova precedente, è che le gomme Michelin Primacy da 18 pollici hanno lasciato il posto a Continental EcoContact 6 Q da 17'': spalla più alta, impronta più stretta, riducono gli attriti grazie a una mescola specifica che li colloca nella classe A+ (qui la guida all'etichetta degli pneumatici). Per verificarne i benefici affronto autostrada e città, per misurare i consumi e confrontare i dati con quelli che avevo raccolto in occasione della mia prima prova: quelli della Mokka elettrica priva degli aggiornamenti.

Nuova Opel Mokka, l'architettura elettrica del pianale PSA

VEDI ANCHE

NUMERI A CONFRONTO All'epoca del mio primo contatto, scrivevo: ''tenendo un'andatura quasi sempre al limite dei 130 km/h la Mokka-e assorbe circa 25,5 kWh/100 km, permettendomi poco meno di 200 km di autonomia tra una ricarica e l'altra. Va molto meglio in città, dove i 16,2 kWh/100 km misurati mi concedono oltre 300 km. I valori rilevati sono coerenti con i dati di omologazione, che pongno la media tra 17 e 18,3 kWh/100 km in base al ciclo WLTP''. Facciamo insieme un balzo avanti nel tempo e torniamo al presente: con la Mokka elettrica aggiornata, ho registrato da computer di bordo 23 kWh/100 km in autostrada e 12,5 kWh/100 km in città.

IL VANTAGGIO IN CIFRE Come si vede i consumi sono effettivamente migliorati: in percentuale addirittura più del 5% promesso su percorso misto. E se il vantaggio rilevato in città - che sfiora il 23% - riflette probabilmente condizioni di traffico più favorevoli, quello in autostrada dove l'errore sperimentale è più contenuto, abbassa il valore precedente di quasi il 10%, che si traduce in un'autonomia stimata di circa 217 km tra una ricarica (completa) e l'altra. Tutto ciò al prezzo di una guida leggermente meno rigorosa nei cambi di direzione ad alta velocità, dovuta alle gomme dalla spalla più alta: che comunque non prestano il fianco a critiche quanto a tenuta di strada, come capita di tanto in tanto con gli pneumatici a basso attrito ottimizzati per ridurre i consumi.

Nulla cambia per quanto riguarda potenza e prestazioni, dice Opel, nonostante l'allungamento del rapporto di trasmissione (probabilmente compensato con una differente gestione elettronica della potenza). Mokka-e, nel drive mode Sport, eroga 136 CV e 260 Nm, per uno 0-100 in 9,1 secondi e una velocità massima autolimitata di 150 km/h. Selezionando la regolazione Normal, la potenza cala a 110 CV e 220 Nm per risparmiare le batterie e in Eco l'asticella si abbassa ancora a 80 CV e 180 Nm, a tutto vantaggio dell'autonomia.

Invariate anche la batteria da 50 kWh di capacità e i tempi di ricarica. Il caricabatterie di serie è da 7,4 kW, per un rifornimento completo in 7 ore e mezza da colonnine e wallbox compatibili; in opzione a 450 euro c'è quello da 11 kW, che completa la ricarica in 5 ore e un quarto. Possibile la ricarica rapida in corrente continua a 100 kW, dalle stazioni che lo consentono, per recuperare fino all'80% della batteria in 30 minuti. Da una normale presa domestica la potenza assorbita è 1,8 kW e i tempi superano ampiamente le 24 ore: un'opzione, quella della ricarica lenta, che tuttavia è compatibile con il casa-ufficio quotidiano, dove la batteria non si scarica molto e basta una notte per recuperare quanto consumato di giorno.

Motore elettrico Potenza 136 CV; coppia 260 Nm Velocità 150 km/h; 0-100 in 9,1 secondi Batteria 50 kWh Autonomia 322 km Ricarica 7h30' a 7,4 kW; 5h15' a 11 kW (opz.) Cambio monomarcia Trazione anteriore Dimensioni 4,15 x 1,79 x 1,52 m Bagagliaio da 305 a 1.060 litri Prezzo Da 38.700 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/10/2022