Nuova Opel Astra Electric (5 porte e wagon), il cerchio si chiude

Mancava in fondo solo lei, tra le compatte della Casa. Dopo Corsa-e e Mokka-e, nuova Opel Astra Electric la prima Astra a svuotare il proprio cofano di un motore a combustione interna, nuova Astra Sports Tourer Electric la prima station wagon elettrica di un Costruttore tedesco. Abbiamo la gallery ufficiale e alcune informazioni chiave, mentre il prezzo e i tempi esatti dell'ingresso sul mercato (primavera 2023) sono ancora ignoti.

E-POWER Il powertrain rispecchia quello - aggiornato - di Peugeot e-208 ed E-308. Il motore di Opel Astra Electric - da non confondere con Astra GSe, motore plug-in hybrid - genera dunque 156 CV e 270 Nm di coppia. Velocità massima autolimitata, ma a 170 km/h, una soglia piuttosto alta e superiore alla media delle full electric. Tre modalità di guida: Eco, Normal, Sport.

BATTERIE L’energia viene accumulata in una batteria agli ioni di litio da 54 kWh. Le 102 celle sono alloggiate in 17 moduli e permettono a Opel Astra Electric di percorrere fino a 416 km secondo il ciclo WLTP, valore dal quale si deduce un consumo medio di energia di 12,7 kWh/100 km. Ricarica fino all’80% in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida da 100 kW a corrente continua. Astra elettrica è in ogni caso dotata di serie di caricatore di bordo trifase da 11 kW, da collegare alla wallbox domestica. Le batterie sono posizionate sotto il pianale e non sottraggono spazio a passeggeri e bagagli: per Astra Sports Tourer Electric, capacità di carico di 516 litri in configurazione standard e di 1.553 litri con i sedili posteriori abbattuti, quindi poco meno delle edizioni termiche.

FUORI E DENTRO Nuova Opel Astra Electric pressoché identica, visivamente, alle versioni ibride o con motore termico, design della calandra Opel Vizor e fari attivi Intelli-Lux LED Pixel Light inclusi. Colpiscono l'attenzione i cerchi in lega da 18 pollici di serie con finitura diamond cut o completamente nera. All'interno, sempre i sedili sportivi ergonomici attivi, disponibili in opzione in Alcantara, e il caratteristico Pure Panel, il posto guida completamente digitale con i due grandi widescreen da 10 pollici, il grande Head-Up Display, il sistema di riconoscimento della voce naturalee i numerosi sistemi di assistenza alla guida, dall’allerta incidente con frenata automatica di emergenza al sistema attivo di mantenimento della corsia di marcia, fino al sistema di rilevamento stanchezza, al rear cross traffic alert e al cambio corsia semiautomatico.

IL LANCIO Nuove Opel Astra Electric e Opel Astra Sports Tourer Electric in vendita da primavera 2023 a un prezzo ancora sconosciuto: probabile una soglia di partenza (incentivi esclusi) di circa 40.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/11/2022