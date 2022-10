Opel Grandland GSe, l'ibrido sportivo fatto SUV. Prezzo e specifiche

Grandland suona un poco come Gardaland, e a breve salire a bordo del SUV Opel - quello giusto - sarà un po' come farsi una corsa sull'ottovolante. Come promesso, Astra GSe non è l'unica soldatessa della divisione Grand Sport Electric del marchio del Fulmine. A farle compagnia giunge di gran carriera pure Grandland GSe. Che spara alto sulla scala dei cavalli, ma declina l'idea di velocità anche in termini di handling. Da Opel, prime foto e prime informazioni tecniche. Preordini aperti: i tempi di consegna? Primo spicchio del 2023.

MOTORE Il powertrain di nuova Opel Grandland GSe è una fotocopia del sistema che equipaggia lo step superiore di Grandland PHEV, ovvero unisce il quattro cilindri 1.6 turbo benzina a due motori elettrici, uno per ogni asse (schema di trazione integrale elettrica permanente), per una potenza complessiva di 300 CV. In rettilineo è un drago: accelerazione 0-100 km/h in 6,1 secondi, velocità massima di 235 km/h, di 135 km/h in modalità puramente elettrica. Ma non è il motore, l'asso nella manica.

ASSETTO Come nel caso di Astra GSe, le ragioni del carattere sportivo di Opel Grandland GSe risiedono soprattutto nella taratura specifica di sospensioni e sterzo. Oltre ai montanti McPherson all’anteriore e alla sospensione multi-link al posteriore, il nuovo super SUV tedesco monta ammortizzatori e molle più rigidi, armati di tecnologia Koni FSD (Frequency Selective Damping). Risultato: risposte più immediate ad ogni impulso impartito tramite mani (volante) e piedi (gas e freno) e maggiore stabilità in curva e in decelerazione.

DESIGN Lo stile ''bold and pure'' di Opel Grandland vulgaris viene ulteriormente evidenziato dagli stilemi tipici del sub-brand GSe: i cerchi in lega da 19 pollici ispirati alla pluripremiata Opel Manta GSe concept, l’originale diffusore posteriore, l’emblema GSe sul portellone. Se tutto ciò non bastasse, si potrà ordinare Grandland GSe con cofano nero a contrasto. In abitacolo, sedili anteriori sportivi con rivestimenti Alcantara e certificazione AGR sono fatti apposta per permettere a ''pilota'' e ''copilota'' di godersi una guida divertente, ma senza sollecitare la colonna vertebrale. Preordini già possibili, prezzo di 55.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/10/2022