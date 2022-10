Opel Crossland, l'elettrificazione chiama. Ibrida o 100% elettrica?

"Scossa" anche per Insignia. Insieme al SUV compatto, l'unica Opel non ancora elettrificata. Quali soluzioni e da quando

Al grande piano hanno aderito quasi tutte, al'appello ne mancano soltanto due. Della odierna gamma Opel, solo Crossland e Insignia resistono alla transizione, escludendo al momento motorizzazioni elettrificate e declinandosi solo in edizione diesel e benzina. La corrente elettrica è tuttavia destinata ad attraversare anche il crossover e la berlina/wagon. Si tratta giusto di capire quando, e soprattutto, come.

Opel Crossland, direzione full electric

CROSSLAND-e? Sottoposto a restyling di metà ciclo vita nel 2021, Opel Crossland prima generazione si dirige sereno verso fine carriera. Alquanto improbabile che dell'attuale modello vengano sviluppate nuove versioni ibride: basata su meccanica ex PSA, la piattaforma non è adatta ad ospitare soluzioni elettrificate. Se non, eventualmente, quella di un mild hybrid, tecnologia che tuttavia Opel non ha mai impiegato. Quando il Fulmine parla di una Crossland elettrificata, tutto lascia pensare che si riferisca a un modello di nuova generazione che conservi il nome, ma che si converta al 100% elettrico e che si trasferisca quindi su un pianale tutto nuovo. Tipo l'SMTA Small di Stellantis, lo stesso di Jeep Avenger, per capirci. La scadenza dovrebbe essere quella del 2024, con le prime informazioni ufficiali che potrebbero fare capolino nel 2023. Solo EV o anche ibrida plug-in? Vedremo.

VEDI ANCHE

Opel Insignia: rinascerà SUV elettrico?

INSIGNIA ''CROSS''? Un percorso analogo potrebbe seguirlo anche Insignia, l'ammiraglia che a ottobre 2022 è persino scomparsa dai listini, ma che dovrebbe rimaterializzarsi a breve (2024?) in formato totalmente rivoluzionato. Cioè ad alimentazione full electric (e forse, anche plug-in hybrid), ma soprattutto in una carrozzeria a guida alta in stile pseudo SUV, che non si allontani di molto dalle forme espresse da Citroen C5 X, per intenderci. Come Crossland, anche Insignia vuoterà il sacco a breve.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/10/2022