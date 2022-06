Opel Corsa 40 Years, 1.982 volte speciale. Prime foto

Una Corsa in edizione limitata per celebrare 40 anni di successi. Rossa come l'originale. E all'interno, sedili in tartan e non solo...

Era il 1982, quando la prima Opel Corsa usciva dalla catena di montaggio e inaugurava il primo capitolo di una storia di successo ancora oggi in corso. 40 anni e sei generazioni dopo, prima Corsa elettrica inclusa, più di 14 milioni di unità hanno lasciato gli stabilimenti. Ora Opel celebra il giubileo con il modello speciale “Corsa 40 Years”, in vendita nelle prossime settimane in selezionati mercati europei. Il Fulmine diffonde oggi le prime immagini.

Opel Corsa 40 Years, omaggio alla mamma di tutte le Corsa

ROSSO CORSA Opel Corsa 40 Years verrà prodotta in edizione limitata: 1.982 unità. Il nuovo colore per la carrozzeria si chiama “Rekord Red” e ricorda da vicino il rosso utilizzato sulla Corsa A originale. Completano l'abito esterno il tetto nero a contrasto e decorazioni di colore nero tra le quali l'emblema Opel Blitz, l'apertura del portellone e la targhetta Corsa in posizione centrale. I pneumatici si arrotolano attorno a cerchi in lega leggera da 17 pollici in nero lucido con inserti in grigio opaco.

Opel Corsa 40 Years, i nuovi cerchi

CALZA A PENNELLO All'interno, Corsa 40 Years associa un feeling di nostalgia a un carattere contemporaneo. Moderna è in particolare l'interpretazione dell'originale rivestimento in tartan dei sedili. L'optional più stravagante? Calzini in tartan in edizione limitata nel design odierno o in quello dell'originale. Esatto, calzini da uomo.

Opel Corsa 40 Years, sedili in tartan come l'originale

1982 DI QUESTE CORSA Ogni “Corsa 40 Years” avrà una propria etichetta numerata da 0001 a 1982, situata sulla cornice nera del cruscotto lato passeggero. L'elenco delle dotazioni di serie spazia dai fari a LED alla radio multimediale, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, passando per l'avviso di collisione frontale con frenata di emergenza automatica e rilevamento pedoni. A breve, prezzi e disponibilità per il mercato Italia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/06/2022