Opel Rocks-e: la mini-EV al fianco dei vigili di Rüsselsheim

Opel Rocks-e - microcar elettrica su base Citroen Amì (qui il nostro approfondimento) - è stata scelta dai i vigili del fuoco dello stabilimento Opel di Rüsselsheim come auto d’intervento rapido. Si tratta del veicolo più piccolo dell’intera flotta dei pompieri in forza all’impianto tedesco. La livrea rosso fuoco, il sistema di segnalazione speciale, le luci anteriori lampeggianti e il numero di emergenza sono i dettagli più caratteristici della micro-EV Opel. Rocks-e è equipaggiata con tutto quello che serve per svolgere compiti di sorveglianza all’interno dello stabilimento produttivo. Il quadriciclo a zero emissioni verrà dispiegato su un’area di 1,9 km². L’autonomia di 75 chilometri di Opel Rocks-e è infatti più che sufficiente per raggiungere qualsiasi punto dello stabilimento.

Opel Rocks-e in azione nello stabilimento Opel

VEDI ANCHE

NON TEME LE FIAMME Invece di parcheggiare il veicolo davanti alla porta e dover attraversare a piedi gli ampi edifici, i vigili del fuoco potranno spostarsi a bordo alla piccola elettrica, risparmiando così moltissimo tempo. Opel Rocks-e Werkfeuerwehr è stata sviluppata congiuntamente dagli stessi vigili del fuoco e dalla divisione Advanced Engineering e dall’OSV (Opel Special Vehicles). Con questa configurazione speciale, il marchio tedesco dimostra ancora una volta la versatilità della sua microcar elettrica. Opel Rocks-e è un quadriciclo agile e innovativo, che costituisce il biglietto d’ingresso alla mobilità elettrica per gli adolescenti di almeno 15 anni. Presto sarà disponibile anche come veicolo commerciale per le consegne; il nome scelto è Opel Rocks-e Kargo (qui la limited edition Borussia Dortmund).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 24/05/2022