Opel Rocks-e 09: arriva la limited edition Borussia Dortmund

La piccola microcar elettrica Opel Rocks-e (qui il nostro approfondimento) diventa la ''mascotte'' dei calciatori del Borussia Dortmund (BVB). L’ultracompatta a batterie del Fulmine è ora disponibile in versione limited edition Rocks-e 09. Per guidarla basta avere 15 anni di età e la patente AM1, la stessa che serve per guidare un cinquantino. La tedesca full-electric è perfetta per l’uso urbano: è lunga solo 2,41 metri e si muove con agilità nei vicoli del centro città. La limited edition Opel Rocks-e 09, si distingue per decorazioni e adesivi gialloneri lungo carrozzeria e per i motivi del BVB sui sedili. Opel Rock-e 09 in Germania è offerta al prezzo di 9.009 euro.

Opel Rocks-e 09: dettaglio della carrozzeria

UNIONE VINCENTE ''Nuova Opel Rocks-e 09 è un vero e proprio oggetto del desiderio per tutti i giovani tifosi del BVB (Borussia Dortmund) che intendono spostarsi a zero emissioni. Si tratta di un veicolo elettrico urbano diverso da ogni altro. Un modello le cui doti sottolineano la pluriennale collaborazione tra Opel e la squadra tedesca: due partner che insieme intendono creare sempre qualcosa di straordinario, sorprendendo continuamente i propri fan'', ha dichiarato Albrecht Schäfer, Direttore Marketing di Opel Germania. Protagonisti della campagna promozionale i calciatori del BVB: Youssoufa Moukoko, Jude Bellingham e Giovanni Reyna.

Opel Rocks-e 09: il'abitacolo

COME OTTENERLA Tutti gli appassionati disposti ad accaparrarsi Opel Rocks-e 09 possono ordinarla con pochi click direttamente su OpelStore. Alla consegna saranno recapitati inoltre: una sacca sportiva BVB, un adesivo della squadra, la prima (o la seconda) maglia del BVB con nome e numero del giocatore. Entro il 30 aprile 2022 c’è poi la possibilità di vincere un premio speciale: due biglietti per l’ultima partita in casa del campionato, che si svolgerà il prossimo 14 maggio, con tanto di tour del Westfalenstadion e Meet & Greet con due giocatori della rosa e con la leggenda del Borussia, Norbert ''Nobby'' Dickel.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/01/2022