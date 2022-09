Nuova Opel Astra GSe, Plug-in Hybrid a ritmo di sport

L'accoppiata "millesei" turbo più motore elettrico raggiunge 225 cv. Ma GSe è anche un look più aggressivo e un telaio più reattivo

Elettrificazione non è solo ecologia e tecnologia: se sai condirla dei giusti ingredienti, è anche guida sportiva. Una filosofia che conia slogan tanto quanto la buon vecchia guida a soli idrocarburi: un caloroso benvenuto a Opel Astra GSe, solo la prima Opel GSe (Grand Sport Electric) di una famiglia destinata ad allargarsi. Disponibile anche in versione familiare (Opel Astra Sports Tourer GSe), l'edizione sin qui più performante di Astra di ottava generazione pesca l'ibrido plug-in, ne estrae potenza e gli ricama intorno un look deciso. A completare il kit, una speciale messa a punto dell'assetto.

POWERTRAIN L'alimentazione dei modelli Astra GSe è fondamentalmente affidata allo stesso schema con motore 4 cilindri turbo benzina da 1,6 litri più motore elettrico con batteria da 12,4 kWh di Astra Hybrid. Con la differenza che, anziché 180 cv, il sistema raggiunge quota 225 cv, con coppia massima sempre di 360 Nm e trazione sempre all'anteriore. Opel non ha ancora rivelato alcun dato sulle prestazioni, tuttavia - anche grazie alle proprietà del cambio automatico a 8 rapporti - la berlina/wagon tedesca dovrebbe registrare un crono sullo 0-100 km/h di 7,5 secondi circa e una velocità massima di almeno 230 km/h.

ELETTRO-ASTRA Il consumo di carburante combinato (dati preliminari) si attesta a 1,1-1,2 l/100 km, le emissioni di CO2 a soli 25-26 g/km. Quanto all'autonomia elettrica, poiché la capacità della batteria a ioni di litio è la medesima della versione da 180 cv, è verosimile aspettarsi la stessa distanza: tra 50 e 60 km. Lo stesso vale per i tempi di ricarica: 3 ore e 30 minuti con caricabatterie di bordo da 3,6 kW, un po' meno di 2 ore con cavo opzionale da 7 kW.

DRIVING DYNAMICS Nuove Astra 5 porte e Astra Sports Tourer GSe ricevono una configurazione del telaio su misura: altezza da terra inferiore di 10 mm, inoltre sterzo ricalibrato su una maggiore precisione, ammortizzatori con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping), che permette di modificare le caratteristiche degli ammortizzatori in base alle alte o alle basse frequenze. Esclusive, infine, le impostazioni del’ESP, con soglia di attivazione più alta del solito.

DESIGN Visivamente, il trattamento GSe si esprime attraverso cerchi in lega da 18 pollici, paraurti anteriore ridisegnato, badge dedicato e, all'interno, nuovi sedili sportivi in ​​Alcantara.

IL LANCIO Commercializzazione di nuova Opel Astra GSe a partire dall'inizio del 2023. I prezzi deve ancora essere rivelati, ma è probabile che Astra GSe a 5 porte attacchi tra i 40.000 e i 41.000 euro, con Astra Sports Tourer GSe in vendita a 1.000 euro in più.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/09/2022