Opel Astra GSe e non solo. Tornano tre letterine...elettrizzanti

Un nuovo brand per le future Opel "pistaiole". Prima, le ibride plug-in. Fino a quando la sigla GSe sarà un affare per le sole EV

Cambia la miscela di ingredienti, cambia anche lo slogan. A non cambiare è il risultato: auto veloci in rettilineo e in curva. Da OPC e GSi a GSe: preso l'impegno di passare al full electric entro il 2028, Opel si porta avanti coi lavori e registra all'anagrafe la futura gamma di versioni sportive, sempre raggruppate in un sub-brand dal nome evocativo.

GSe sta per Grand Sport Electric

COINCIDENZE Già viste in passato su prodotti come Opel Commodore GS/E e Opel Monza GSE (ma anche sulla ben più recente concept Opel Manta GSe ElektroMOD) col significato di “Grand Sport Einspritzung” (la traduzione in tedesco di ''Grand Sport Injection''), ora le iniziali stanno per ''Grand Sport Electric'' e inizialmente individueranno modelli alimentati da propulsori ibridi plug-in. Successivamente, l'etichetta GSe si appiccicherà al portellone delle Opel full electric al fulmicotone. Quale e-Opel aprirà le danze?

Opel Manta GSe

ULTRA PLUG-IN HYBRID Tutto lascia immaginare che sia Astra, sia in formato cinque porte, sia la station wagon Astra Sports Tourer, la prima Opel a ricevere - con ogni probabilità già nel 2023 - il trattamento GSe. Nuova Astra è al momento in vendita anche con motore ibrido plug-in da 180 CV, un sistema tuttavia che può essere spinto fino a quota 300 CV attingendo alle tecnologie ex PSA, oggi disponibili per tutti i marchi del Gruppo Stellantis. Dopotutto, Astra si basa sulla piattaforma EMP2, la stessa di Peugeot 508 Sport Engineered da 360 CV. Non è ancora noto se la compatta tedesca erediterà il secondo motore elettrico della super 508 sull'asse posteriore, esprimendo così uno schema di trazione integrale elettrica. Quel che è certo, è che un'eventuale Astra GSe non farà rimpiangere, in accelerazione così come nella guida pseudo-pistaiola, la gloriosa dinastia di Astra sportive.

Aprirà le danze Opel Astra GSe?

GRAND SPORT SUV È in ogni caso molto probabile che la cura GSe vada oltre la semplice Astra. Anche Opel Grandland, disponibile a sua volta pure in salsa plug-in hybrid e che proprio con Astra condivide la pianta meccanica, per stessa ammisione del Fulmine è un SUV maturo per l'ottimizzazione delle prestazioni.

Opel Grandland GSe in arrivo?

TURBO ELETTRICHE Dalle plug-in alle 100% elettriche. Inevitabile che prima o poi la sigla GSe sia una prerogativa di modelli EV: sia Corsa GSe, sia Mokka GSe, sono espressioni che suonano bene. Senza contare che alla squadra si unirà, il prossimo anno, pure un'Astra-e completamente elettrica: vuoi che un'Astra a batterie non salga sulla giostra? Sui programmi esatti, ne sapremo qualcosa di più i prossimi mesi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/09/2022