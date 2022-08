Camper elettrico? Opel Zafira e-Life è la base ideale

Più forte della crisi e sempre più intrecciato con il tema dell'ecologia. La forte tendenza a favore di caravan e camper non conosce battute d'arresto: per gli appassioni del settore, l’esposizione internazionale Caravan Salon di Düsseldorf, in programma dal 26 agosto al 4 settembre, sarà una autentica calamita. Innovazione e collettività sono parole chiave anche per Opel, al Caravan Salon con Zafira-e Life. Che è una monovolume spaziosa, è una monovolume elettrica, infine - soprattutto - una monovolume cui il formato camper veste a meraviglia.

ZERO INGROMBRI Zafira già conosce la vita da campeggio grazie all'allestitore Crosscamp, che trasforma il van del Fulmine nelle versioni Flex e Lite. Cambia il genere di propulsione, restano intatte le potenziali proprietà di mini-casa mobile di Zafira a motore termico. Integrata sotto il bagagliaio, la batteria agli ioni di litio da 75 kWh (autonomia fino a 322 km) o da 50 kWh (autonomia fino a 224 km) consente infatti di non sacrificare il volume di carico, anzi abbassa ulteriormente il baricentro della vettura, a vantaggio della tenuta di strada in curva e della stabilità in caso di vento.

COMING SOON Tra gli allestitori, Opel Zafira-e Life si sta imponendo come una proposta molto interessante. Gli specialisti di Crosscamp stanno già progettando versioni ad hoc, equipaggiando gli interni di funzioni come cucinino, armadietti, pentola e lavandino. Il divanetto posteriore si trasforma in un letto doppio in un batter d'occhio, mentre altri due spazi per dormire sono disponibili con il tetto sollevato.

OPEL E L'ELETTRICO Offerta esclusivamente in versione elettrica a batteria, Opel Zafira-e Life è solo una delle espressioni del processo di elettrificazione del marchio tedesco. Dodici modelli elettrici Opel sono già ordinabili, tra cui l’intera gamma dei veicoli commerciali. Vedi il piccolo Opel Combo-e, il medio Opel Vivaro-e e il van di grandi dimensioni Opel Movano-e. Elettriche a batteria, ma non solo: il pionieristico Opel Vivaro-e Hydrogen, è alimentato da una cella combustibile a idrogeno. E il percorso non è che all'inizio.

