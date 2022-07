Riflettori puntati su Opel Astra-e: debutto confermato per il 2023

IN ARRIVO L’ASTRA A BATTERIE Come dichiarato durante la sua presentazione lo scorso febbraio, si sta per allargare la gamma Opel Astra con l’arrivo della variante 100% elettrica. Se qualche mese fa non era ufficiale, oggi la data del debutto è confermata e avverrà nel 2023. Quindi mancano pochi mesi al lancio della BEV, che porta con sé il messaggio di come la Casa tedesca stia accelerando sul programma di elettrificazione della sua gamma. Ma adesso concentriamoci sull’Astra di ottava generazione a zero emissioni. L’Astra-e, questo il suo nome, arriverà nelle versioni berlina due volumi e wagon Sports Tourer e affiancherà i modelli elettrici già in listino Corsa-e e Mokka-e. I dettagli tecnici sulla Astra-e non sono completi, ma oggi sappiamo un po’ di più rispetto a prima.

Nuova Opel Astra-e: debutto nel 2023 per la berlina 5 porte elettrica ARCHITETTURA INEDITA Innanzitutto, Stellantis ha sviluppato una nuova piattaforma STLA Medium specifica per i modelli elettrici, adatta per veicoli dei segmenti C e D, quindi come l’Astra, ma anche SUV più grandi come la Grandland. La piattaforma è la versione a marchio Stellantis della eVMP, sviluppata da PSA quando ancora non esisteva il colosso italo-francese. Si tratta, in effetti, di un ulteriore sviluppo della piattaforma EMP2 che è alla base della nuova Astra con motori benzina, diesel e ibrido plug-in. Tutto ciò significa che, pur trovandosi su una piattaforma con un nome diverso, ci saranno alcune analogie tecniche tra la versione con motore a combustione e quella completamente elettrica.

Nuova Opel Astra-e: batteria da 54 kWh e autonomia di oltre 400 km

AUTONOMIA MOLTO ELEVATA I pacchi batteria con capacità compresa tra 60 kWh e 100 kWh erano inizialmente dedicati alla piattaforma eVMP quando si trattava di un progetto PSA. Ma anche con l’ingresso in Stellantis la promessa è che la piattaforma sarà dedicata a veicoli elettrici in grado di percorrere fino a 700 km con una singola carica, più o meno in linea con la capacità massima di 100 kWh già confermata da PSA per alcuni suoi modelli: è solo questione di tempo. Tuttavia, è prevedibile che il pacco batteria di Astra-e sarà lo stesso della prossima Peugeot 308 EV, dato che la francese e Astra condividono già gli stessi propulsori. Ciò significa una batteria da 54 kWh e un motore elettrico da 156 CV di potenza e 270 Nm di coppia. Peugeot afferma che la e-308 offrirà oltre 400 km di autonomia; quindi, aspettiamoci una percorrenza simile per l'Astra-e. Lato design, se la nuova elettrica di Rüsselsheim si ispirerà a Corsa-e e Mokka-e, le differenze rispetto alle gemelle con motore a combustione saranno minime. Solo alcuni dettagli come lo sportello di ricarica, i cerchi in lega esclusivi e colori differenti della carrozzeria potrebbero identificare meglio la versione a batterie.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/07/2022