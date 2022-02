Nuova Opel Astra Sports Tourer è in vendita. Prezzi e dotazioni

Non facciamo in tempo a salire a bordo di Astra 5 porte (qui la prova del nostro Alessandro), che già Opel dirotta l'attenzione sulla sorellona per i lunghi viaggi. Al via gli ordini di nuova Astra Sports Tourer, station wagon che con Astra hatchback convidide quasi tutto (dallo stile moderno agli interni hi-tech, passando per la ecologica gamma motori), tranne che la capacità di carico (fino a 1.634 litri) e un listino prezzi lievemente (e comprensibilmente) ritoccato al rialzo.

Nuova Astra Sports Tourer, anche ibrida ricaricabile

VEDI ANCHE

AL CONFIGURATORE A proposito di motorizzazioni. Opel Astra Sports Tourer edizione 2022 (qui per l'identikit completo) in vendita sin dal lancio sia con alimentazione benzina, sia diesel, sia soprattutto in configurazione ibrida plug-in. In attesa di conoscere maggiori dettagli circa l'articolazione dell'offerta (che in ogni caso dovrebbe rispecchiare quella di Astra due volumi), soglia di ingresso a quota 25.500 euro, la cifra cioè con la quale portarsi a casa un esemplare con motore tre cilindri 1.2 Turbo da 110 cv, con cambio manuale a 6 rapporti, in allestimento base Edition. Fanno esattamente 1.000 euro in più rispetto ad Astra 5 porte. In versione 1.2 Turbo 130 cv, prezzi da 26.300 euro. Con propulsore quattro cilindri 1.5 Diesel da 131 cv (cambio manuale a 6 marce), prezzi da 28.300 euro, mentre in formato 1.6 Plug-in Hybrid da 180 cv e automatico AT8, soglia di attacco a quota 36.300 euro. Astra-e Sports Tourer (100% elettrica) in arrivo nel 2023.

Nuova Opel Astra, gli interni

SAFETY WAGON Di serie, sin dalla entry level, la caratteristica plancia 100% digitale (Pure Panel nel lessico Opel) e numerosi sistemi di assistenza all’avanguardia: frenata automatica di emergenza con rilevamento pedoni, allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata, riconoscimento cartelli stradali, rilevamento stanchezza e cruise control con limitatore di velocità intelligente. Resta fuori dall'equipaggiamento standard l'head up display, optional soltanto a pagamento.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/02/2022