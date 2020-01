TORNA LA GSI La Opel Insignia, che tanto ci era piaciuta in occasione della prova su strada, dopo il recente facelift guadagna ora la motorizzazione più potente della gamma. Forte di un quattro cilindri benzina turbo da 230 CV, con disattivazione dei cilindri per ottimizzare consumi ed emissioni, ecco che al salone di Bruxelles cadono i veli dalla nuova Opel Insignia GSI 2020: declinata sia in versione Sports Tourer (leggi station wagon) sia in versione Grand Sport (la berlina).

LA TECNOLOGIA Chiaramente connotata in chiave prestazionale, la nuova Opel GSI ha un cambio automatico a nove rapporti e il sistema di trazione integrale Twinster AWD, capace di esaltare la dinamica di guida grazie alla tecnologia torque vectoring. Al posteriore, il tradizionale differenziale lascia il posto a un sistema di frizioni automatiche, spiega Opel. L'impianto frenante è firmato Brembo e prevede pinze a quattro pistoncini, mentre le prese d'aria frontali robotizzate si aprono e si chiudono secondo le condizioni d'uso, per ottimizzare aerodinamica e consumi.

ASSETTO VARIABILE Le sospensioni FlexRide sono a controllo elettronico e si adattano al driving mode selezionato dal guidatore (Standard Tour, Sport e Competition). La frenata è affidata al sistema eBoost, un servofreno che prevede già componentistica essenziale per la funzione brake by wire: essenziale per sviluppare in futuro i vari livelli di guida automatizzata.

FANALERIA HI TECH ''Siamo orgogliosi del nostro nuovo fiore all'occhiello'', ha dichiarato il CEO di Opel, Michael Lohscheller, durante la presentazione del veicolo a Bruxelles. ''Insignia ha un aspetto fantastico, con tecnologie all'avanguardia come IntelliLux LED Pixel Light, motori a benzina e diesel a basso consumo di carburante, sospensioni adattive FlexRide ed eccezionali sedili benessere. La GSi è di nuovo il modello di punta della serie e altrettanto coinvolgente da guidare di una vera auto sportiva''.

VIA ALLE VENDITE IN BELGIO In teoria la nuova Opel Insignia GSI 2020 è già ordinabile in Belgio, ma al momento di scrivere mancano informazioni sui prezzi e su alcune caratteristiche tecniche fondamentali, quali le prestazioni (l'auto è ancora in fase di omologazione) e dettagli sulla gommatura: torneremo in argomento quando ne sapremo di più.

