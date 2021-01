ARIA DI CAMBIAMENTO Look più maturo, abitabilità a prova di famiglia e una gamma motori più moderna ed efficiente. Questi, in breve, i tre aspetti che descrivono al meglio Opel Crossland 2021. Proprio così, dal nome è scomparsa la X, ma la praticità da SUV compatto è sempre la stessa. Scopriamo insime tutti i segreti del rinnovato crossover tedesco.

Esteticamente l’elemento di rottura col passato è rappresentato dall’inedita calandra Opel Vizor con cornice cromata, portata al debutto poco tempo fa su Opel Mokka. Questo dettaglio regala a Crossland un aspetto più serio e razionale, una scelta stilistica che apprezzo e che si ispira alla prima generazione di Opel Manta. Le proporzioni sono sempre quella di un crossover robusto, con forme nette e squadrate che in America chiamerebbero ''boxy''. Al posteriore poi, i fari fumé impreziosiscono lo stile, mentre la superficie del portellone nero lucido dona ancor più personalità. Riprogettate anche le protezioni sottoscocca, i fendinebbia a LED e i cerchi in lega da 16 e 17 pollici. Per i più sportivi, Opel ha pensato a un nuovo allestimento ribattezzato GS Line, che include fra l’altro sedili ergonomici certificati AGR, fari posteriori a LED e una striscia rossa dedicata che corre sul bordo superiore della fiancata.

Lunga poco più di 4 metri e 20 cm, larga 1 metro e 97 cm per 1 metro e 60 cm d’altezza, Crossland conferma un elevato livello di praticità con spazio in abitacolo, grazie anche al divanetto posteriore scorrevole. Quest’ultimo, con frazionamento 60/40, scorre di 150 millimetri, portando così lo spazio utile del bagagliaio da 410 a 520 litri. Ripiegando invece i sedili posteriori, il vano raggiunge i 1.255 litri di capacità massima.

Gli interni si confermano di buona qualità, il margine superiore del cruscotto è in plastica morbida, mentre il ciglio inferiore di plancia e i pannelli porta sono un pelo più rigidi. Su Crossland 2021 analogico e digitale convivono senza forzature, il quadro strumenti conta infatti su tachimetro e contagiri vecchia maniera. Quest’ultimi sono coadiuvati da uno schermo centrale a mio avviso un po’ troppo piccolo, mentre il display principale da 8 pollici (optional) lavora in perfetta sinergia con i tasti fisici per il controllo di radio e clima.

Guidatore e passeggeri possono contare su una gamma di servizi d’infotainment davvero completa. Il sistema multimediale di bordo è compatibile con le più recenti versioni di Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, lo smartphone si ricarica da un comodo tappetino a induzione a centro console. A tutto ciò si aggiungono i vantaggi di “OpelConnect” e Live Navigation con informazioni in tempo reale sul traffico e aggiornamenti costanti su prezzi del carburante e collegamento diretto con l’assistenza Opel in caso di necessità.

Per mantenere alto il livello di confort, i tecnici tedeschi hanno lavorato parecchio sugli ammortizzatori, riprogettando il comparto sospensioni. Nuovi sia l’albero intermedio del piantone dello sterzo, che migliora la precisione in curva, sia il sistema di trazione IntelliGrip, che garantisce aderenza ottimale su tutti i tipi di fondo (Strada, Neve, Fango, Sabbia). I più smaliziati posso anche disattivare il controllo di stabilità. La Crossland che provo oggi è spinta da un quattro cilindri 1.5 Ecotec Diesel da 110 CV e 250 Nm di coppia, in linea con la normativa Euro 6d. Il tutto abbinato a un cambio manuale 6 rapporti. Lo 0-100 viene così coperto in 11,8 secondi, per una velocità massima di 185 km/h.

DIESEL EVOLUTO L’erogazione è corposa e regolare e il cambio è abbastanza pronto. Nonostante la coppia generosa la ripresa alle alte velocità non è fulminante, ma comunque più che adeguata per smarcare sorpassi in autostrada o tangenziale. Buona l’insonorizzazione dell’abitacolo, si nota giusto qualche fruscio viaggiando a passo spedito, ma è comunque il pelo nell’uovo. Anche le sospensioni lavorano a dovere e lo sterzo si conferma sincero e progressivo. Sul fronte consumi, nella mia prova cittadina ho fatto registrare un consumo da indicatore di 3,6 litri di carburante ogni 100 km, un valore che farà felici gli amanti delle lunghe percorrenze.

La gamma motori conta su benzina e Diesel classici: niente ibrido, né tantomeno full-electric, all’orizzonte, per nuova Crossland. Si parte dal 1.2 benzina da 83 CV, 110 CV e 130 CV, cambio manuale 6 marce o automatico 6 rapporti. Il Diesel oltre al 1.5 Ecotec 110 CV della prova è disponibile anche con potenza di 120 CV con trasmissione automatica 6 rapporti. 4 gli allestimenti a listino: Edition, GS Line, Elegance e Ultimate. Di serie su tutte le versioni fari full LED (adattivi sulla top di gamma Ultimate), frenata automatica d’emergenza con rilevamento pedoni, rilevatore di stanchezza, monitoraggio angolo cieco, cruise control, riconoscimento dei limiti di velocità e parcheggio automatico. I prezzi partono da 20.850 euro della entry-level 1.2 benzina 83 CV Edition e raggiungono i 29.350 euro della top di gamma 1.5 Diesel Ultimate 120 CV con trasmissione automatica.