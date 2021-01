SCOMPARE LA X Dopo il lancio della terza generazione di Opel Mokka, il Fulmine di Rüsselsheim svela il suo nuovo SUV compatto a prova di famiglia: Opel Crossland. Scomparsa l’appendice finale X, Crossland adotta l’inedita calandra Opel Vizor con cornice cromata, portata al debutto solo poche settimane fa proprio sul crossover Opel Mokka. Oltre a interessanti novità sul fronte design, Opel ha concertato gran parte dei suoi sforzi anche sul miglioramento del telaio e dello sterzo, aggiungendo fra l’altro il controllo adattivo di trazione IntelliGrip.

Su nuova Opel Crossland, il Vizor abbraccia visivamente tutto cofano, integrando al suo interno il celebre emblema del Fulmine. L’Opel Vizor diventerà un elemento caratteristico di tutti i futuri modelli della Casa, segnando così una netta cesura con il linguaggio stilistico che abbiamo conosciuto finora. Al posteriore, gli inediti fari fumé migliorano lo stile del B-SUV, mentre la superficie del portellone nero lucido (disponibile in combinazione con il tetto nero) dona ancor più personalità. Riprogettate anche le protezioni sottoscocca anteriori e posteriori, i fendinebbia anteriori a LED e i cerchi in lega leggera da 16 e 17 pollici. Per i più sportivi, la Casa tedesca ha pensato un nuovo allestimento ribattezzato GS Line. Questa versione include: tetto nero, sedili ergonomici certificati AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) per conducente e passeggero anteriore, fari posteriori a LED e una striscia rossa distintiva che corre sul margine superiore della fiancata.

Come da tradizione, alto il livello di flessibilità e spazio a bordo, grazie anche ai sedili posteriori scorrevoli e reclinabili singolarmente. Quest’ultimi, con frazionamento 60/40 scorrono fino a 150 millimetri, portando così lo spazio utile del bagagliaio da 410 a 520 litri. Ripiegando completamente i sedili posteriori, il volume del vano di carico raggiunge i 1.255 litri. Gli ingegneri Opel per mantenere un elevato livello di confort hanno sviluppato apposite molle e ammortizzatori per il comparto sospensioni. A ciò si aggiunge un nuovo albero intermedio del piantone dello sterzo, che migliora la precisione di sterzata e il sistema di trazione IntelliGrip, che garantisce trazione e stabilità ottimali su tutti i tipi di superficie (Strada, Neve, Fango, Sabbia ed ESP Off).

Guidatori e passeggeri possono su una gamma di servizi d’infotainment di ultima generazione, che comprende la Multimedia Radio e il top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 8,0 pollici. Il sistema multimediale di bordo è inoltre compatibile con le più recenti versioni di Apple CarPlay e Android Auto. In tal senso gli smartphone possono essere ricaricati tramite l’apposito tappetino wireless a induzione al centro della console. A tutto ciò si aggiungono i vantaggi offerti del servizio “OpelConnect”, con Live Navigation che rende i viaggi ancora più rilassanti grazie a informazioni in tempo reale sul traffico e aggiornamenti costanti su prezzi del carburante, oltre al collegamento diretto con l’assistenza Opel in caso di necessità.

Opel Crossland è disponibile con motori benzina e Diesel, con cilindrate rispettivamente da 1.2 cc. (benzina) e da 1.5 cc. (gasolio). Il propulsore benzina 1.2 litri è venduto con potenze da 83, 110 e 130 CV, mentre il Diesel parte da 110 e raggiunge i 120 CV. Oltre al cambio manuale 6 marce è disponibile anche un automatico 6 rapporti. Tutte le unità qui elencate rispettano gli standard di emissioni Euro 6d. Di serie su tutte le versioni fari full LED (adattivi sulla top di gamma Ultimate), head up display, frenata automatica d’emergenza con rilevamento pedoni, Lane Departure Warning, rilevatore di stanchezza, monitoraggio angolo cieco, retrocamera panoramica a 180 gradi, Automatic Park Assist e cruise control con limitatore della velocità e riconoscimento dei limiti di velocità.

Quattro gli allestimenti per Opel Crossland 2021: Edition, GS Line, Elegance e Ultimate con prezzi che vanno dai 20.850 euro della entry-level Edition benzina 83 CV con cambio manuale e raggiungono i 29.350 euro della top di gamma Ultimate Diesel Ecotec 120 CV con trasmissione automatica. La nuova SUV compatta tedesca è già ordinabile presso tutti gli autoconcessionari Opel del nostro Paese.