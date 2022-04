Astra, laurea in ergonomia. Perché i sedili AGR delle Opel sono speciali

Quando il comfort non è un'opinione, è una scienza. Scegli un'auto in base a stile, qualità, performance, ma anche senso di accoglienza a bordo. E il comfort, a bordo di un'auto, si misura soprattutto dai sedili. Opel questo lo sa sin dalle sue origini: da oltre cent'anni, alla comodità (e alla sicurezza) dedica attenzione massima. Dietro l'ergonomia delle sedute di nuova Opel Astra, si nasconde una ricerca puntigliosa e soprattutto secolare. Una ricerca che da due decenni può inoltre avvalersi di una partnership speciale: quella tra Opel e AGR.

Opel e AGR, 20 anni di collaborazione

MARCHIO DI QUALITÀ AGR è una organizzazione autonoma tedesca che certifica l’ergonomia di materassi, passeggini, sedie e sedili delle auto, una volta verificato che faranno di tutto per evitare il mal di schiena di chi li occupa. La collaborazione tra AGR e il marchio sagittato risale al 2002 e trova la sua prima applicazione su Opel Signum, primo modello a ricevere, per il sedile lato guidatore, il sigillo di qualità dell'Ente certificatore. Da allora, fu un successo dietro l'altro. Perché in Opel, comfort e salute avanzano a braccetto.

Nuova Opel Astra: non solo design...

COLPO DI FULMINE La filosofia Opel degli esordi rimane immutata. Viaggiare rilassati non solo aumenta il benessere e la sicurezza di tutti i passeggeri. Il sedile “giusto” non è solo comodo, ma offre anche il corretto sostegno della schiena del passeggero. E si dà il caso che il mal di schiena affligga l’80% della popolazione mondiale. Poiché missione primaria di AGR è proprio quella di aiutare chi soffre di questa spiacevole patologia nella scelta del prodotto giusto, allo scopo di evitarla o quantomeno attenuarne gli effetti, l'intesa col marchio di Russelsheim appare del tutto naturale.

Opel Signum, sedili ergonomici certificati

PALMARES Prima esperienza con Signum nel 2002, mentre nel 2008 i sedili comfort di Opel Insignia ricevono da AGR il punteggio massimo grazie ad intervalli di regolazione particolarmente generosi: ben 65 mm (elettrici) in altezza e 270 mm in direzione longitudinale. Nel 2012 Opel Meriva è invece la prima auto prodotta in serie a ricevere l’ambito marchio di qualità AGR per l’ergonomia generale: le portiere FlexDoors con un angolo di apertura di 84 gradi, il sistema FlexSpace, i sedili ergonomici, inoltre anche il portabiciclette FlexFix. Successivamente, Opel porta sedili particolarmente adatti alla salute della schiena anche nel segmento delle compatte: nel 2015, Astra debutta con sedili ergonomici premium con marchio AGR regolabili in numerose direzioni e disponibili in opzione con funzione memory.

Opel Insignia (2008)

DULCIS IN FUNDO Fino ad arrivare ai giorni nostri ed Opel Astra di ultima generazione. I sedili anteriori con marchio AGR sono posizionati 12 mm più in basso rispetto al modello precedente, per sottolineare la sensazione di guida “sportiva”. I sedili garantiscono sempre una posizione corretta e la densità della schiuma è ottimizzata in base ai profili “Sport” o “Comfort”. I sedili anteriori AGR di nuova Opel Astra sono i migliori della categoria delle compatte e si distinguono per l’elevato numero di regolazioni in opzione, dall’inclinazione elettrica dello schienale al sostegno lombare elettropneumatico. Nella versione in pelle Nappa, offrono anche le funzioni di ventilazione e massaggio lato guidatore e passeggero anteriore, oltre alla funzione memory lato guidatore. Il riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori esterni è in opzione in base all’allestimento. Disponibili anche sedili rivestiti di elegante Alcantara.

Nuova Opel Astra: il comfort soprattutto

TO BE CONTINUED Dal 1899, fin dal primo giorno il mantra Opel fu uno solo: “democratizzare tecnologie di vertice e renderle accessibili a tutti”. Con Astra, la tradizione prosegue. In attesa delle prossime, comodissime, innovazioni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/04/2022