La Opel Corsa si rifà il look e strizza l'occhio alle sorelle maggiori

MODELLO CHE HA SCRITTO LA STORIA DELLA CASA Nel 2019 Opel ha presentato la sesta generazione di uno dei suoi modelli più iconici, la Corsa. La macchina arrivò dopo una lunga gestazione poiché il Gruppo PSA – proprietario del marchio tedesco – aveva deciso di apportare sostanziali modifiche all’auto. Infatti, dopo l’acquisizione di Opel i francesi vollero abbandonare la vecchia piattaforma GM e scommettere sulla più moderna architettura CMP per elettrificare la nuova compatta.

Nuova Opel Corsa: in arrivo il restyling per la compatta tedescaOGGI LA BESTSELLER SI RINNOVA Oggi, tre anni dopo, la Corsa sta per essere aggiornata con un importante restyling, che ne renderà più moderno il design, ma non solo. Queste prime due foto spia rivelano chiaramente che l'intero frontale cambierà e adotterà l’inedita griglia Vizor con fari più piatti e sottili. Ciò, ovviamente, si traduce in alcune modifiche piuttosto importanti anche in alcune zone della carrozzeria come il cofano e probabilmente i parafanghi anteriori. Nella parte posteriore, i cambiamenti non saranno così evidenti. Opel ha scelto di continuare sulla linea della Crossland, mantenendo il design dei fanali posteriori simile al modello uscente e rivedendo leggermente le forme del portellone. Per ora il paraurti rimane lo stesso, anche se alcuni tratti saranno rivisti per adattarsi meglio all’evoluzione del look.

Nuova Opel Corsa: il modello attuale è arrivato nel 2019INTERNI NUOVI E MOTORI MILD-HYBRID In abitacolo, i materiali di rivestimento saranno aggiornati, più resistenti con nuovi colori che manterranno l'immagine giovanile della Corsa. La plancia sarà arricchita dal touch screen “Pure Panel” con il doppio schermo per quadro strumenti e sistema multimediale racchiusi in un’unica cornice. Oltre a un design più moderno, troveremo nuove funzioni con diverse opzioni di connettività e assistenti alla guida. La nuova Opel Corsa, che sarà in vendita nella primavera del 2023, presenterà anche una gamma motori rivista, offrendo un aggiornamento per ridurre i consumi e le emissioni di CO 2 grazie a soluzioni di elettrificazione con tecnologia Mild Hybrid, anche se non è previsto nessun aumento significativo di prestazioni e potenza. La grande novità, invece, sarà l’assenza dei motori diesel, ma nulla è stato ancora confermato in forma ufficiale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/11/2022