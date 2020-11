BATTESIMO VINCENTE Primo successo nel motorsport per la nuova Opel Corsa-e. Alla sua prima competizione ufficiale, la vettura elettrica ha vinto il titolo nell'ERRC, il FIA E-Rally Regularity Cup 2020, una competizione promossa dalla Federazione per promuovere le energie alternative nel motorsport che ogni anno assume maggiore importanza. L'ERRC è riservato alle vetture di serie e abbina un rally di regolarità a una classifica di efficienza che tiene conto di ogni Watt-ora.

RECORD DI CONSUMO Il calendario iniziale dell'ERRC 2020 prevedeva otto eventi, ma anch'esso si è trovato a fare i conti con la pandemia di coronavirus e la stagione è stata accorciata. Al via cinque campioni internazionali, altrettanti nazionali e una dozzina di produttori, tra cui Vokswagen, Renault, BMW, Mercedes e Tesla. La Opel Corsa-e, affidata al pilota Artur Prusak e al co-pilota Thierry Benchetrit, ha vinto la prova d'esordio in Islanda e conquistato il podio negli altri due eventi disputati in Portogallo e Spagna. Questa vettura ha inoltre stabilito un record di consumo energetico medio, pari a 12,7 kWh per 100 km ,durante il campionato.

GUIDA FLUIDA Prusak, già vincitore nel 2015 e nel 2016, ha spiegato così la competizione: ''Il FIA ERRC richiede la guida più fluida possibile per mantenere le velocità medie specificate dal regolamento, senza sprecare energia. È questo equilibrio che rende il campionato così interessante e il motivo per cui sempre più concorrenti stanno entrando. Abbiamo guadagnato rapidamente il vantaggio grazie alla Opel Corsa-e e il vantaggio è cresciuto dopo ogni rally''.

NUOVO CAMPIONATO NEL 2021 Opel è il primo costruttore automobilistico al mondo a offrire un veicolo elettrico a batteria ai privati per correre i rally. La Opel Corsa-e Rally si basa sul modello di serie ed è appositamente sviluppata per le competizioni dagli ingegneri di Opel Motorsport. Nel 2021, Opel e l'ADAC inizieranno l'ADAC Opel E-rally Cup, la prima coppa rally monomarca per auto elettriche al mondo.

FIA E-Rally Regularity Cup 2020 – Classifica Finale

Posizione Marca Punti

1 Opel 78

2 Volkswagen 70.5

3 Renault 45

4 MG 36

5 Peugeot 24

6 BMW 22.5

7 Hyundai 18

8 Kia 18

9 Nissan 15

10 Mercedes 3

11 Tesla 1.5