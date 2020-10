PASSAGGIO DI TESTIMONE La nuova Opel Corsa Rally4 avrà il compito di scrivere nuove importanti pagine nel motorsport per la Opel, casa grande protagonista sia in pista sia nei rally. La nuova nata sostituirà l'ADAM R2, vettura in grado di vincere quattro campionati rally europei junior tra il 2015 e il 2018. In totale, sono state 220 le vittorie di classe, 530 i podi e 32 i titoli nei campionati nazionali conquistati dalla ADAM R2.

NUOVI REGOLAMENTI Come suggerisce il nome, la Opel Corsa Rally4 è stata sviluppata secondo i regolamenti Rally4, che sostituiscono la classe R2. Invece del motore quattro cilindri aspirato ottimizzato per gli alti regimi dall'ADAM R2, la Opel Corsa Rally4 ha un motore benzina da 1,2 litri, tre cilindri, turbocompresso. Basato sul propulsore di serie, il motore da rally con la ECU Magneti Marelli produce un’impressionante potenza massima di 208 cv e una coppia massima di 290 Nm. La potenza viene trasmessa dal motore alle ruote anteriori tramite un differenziale a slittamento limitato regolabile a tre vie e un cambio sequenziale a cinque rapporti. La sospensione da rally con molle Eibach e ammortizzatori Öhlins è completamente regolabile.

ULTIMI TEST MOLTO POSITIVI In vista del debutto nella prossima stagione, si sono svolte le ultime giornate di test della Opel Corsa Rally4, condotte da Opel Motorsport e PSA Motorsport nel sud della Francia. Nell'arco di cinque giorni, le squadre di Opel e PSA Motorsport hanno percorso più di 1.000 chilometri su strade sterrate e asfaltate in condizioni mutevoli. I collaudatori Yoann Bonato e Marijan Griebel sono rimasti molto colpiti. Griebel ha commentato così le giornate di prova: ''La Opel Corsa Rally4 è molto facile da guidare e reagisce bene ai cambiamenti di configurazione. Ho avuto subito fiducia nella vettura. Grazie al passo più lungo, la Opel Corsa è più stabile nelle curve veloci rispetto alla ADAM R2 e tuttavia molto agile. Il motore turbo è fantastico e si sente molto la potenza, soprattutto in salita. Grazie alla maggiore coppia e alla più ampia gamma di giri disponibili, il pilota deve effettuare meno cambi marcia rispetto a una versione comparabile ma non turbo. Anche la trazione è molto buona. Complessivamente, la Opel Corsa Rally4 è una vettura da rally capace e veloce. I test drive sono stati molto produttivi e mi sono divertito molto.''