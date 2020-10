PICCOLA, GRANDE AUTO Opel presenta Corsa Ultimate, la più recente versione della compatta tedesca, nonché la più dotata. In termini di estetica, interni e dotazioni. Un'auto compatta sì, ma con caratteristiche da grande. Scopriamo perché.

TUTTO DI SERIE Nuova Corsa Ultimate è innanzitutto equipaggiata di luci IntelliLux LED - unica in questa classe di veicoli - e del sistema di infotainment Multimedia Navi Pro, insieme ai servizi OpelConnect e ai rivestimenti degli interni in Alcantara. Insomma, una dotazione da auto di categoria superiore.

LUCI LED INTELLIGENTI In particolare, la luce a matrice adattiva IntelliLux LED aumenta la sicurezza al buio. Infatti, non appena la Corsa supera i limiti della città, i fari passano alla modalità abbagliante. Gli elementi LED quindi adattano automaticamente e continuamente il fascio luminoso alla rispettiva situazione del traffico e all'ambiente. Le auto che guidano davanti, così come le auto in arrivo, vengono semplicemente tagliate fuori, in modo automatico, dal cono di luce. Massima visibilità, ma senza dar fastidio agli altri automobilisti. La tecnologia di illuminazione è presente su tutti i modelli Opel: Insignia, il nuovo Mokka, ma anche Astra - qui la prova della Ultimate - e, naturalmente, la compatta Corsa.

SISTEMA MULTIMEDIA Il Multimedia Navi Pro, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, dispone di un touchscreen a colori da 10'' ad alta risoluzione e di comandi vocali per audio, telefono e navigazione. Con la navigazione Live 1 gli eventi di traffico vengono registrati in tempo reale e gli ingorghi possono essere evitati dinamicamente. Inoltre, OpelConnect offre un collegamento diretto all'assistenza in caso di guasto e alle chiamate di emergenza: basta premere il pulsante rosso ed è disponibile in pochi secondi. Se i pretensionatori delle cinture di sicurezza o gli airbag vengono attivati, peraltro, il sistema invia automaticamente una chiamata di emergenza.

CLIMA AUTOMATICO E ALCANTARA Opel Corsa Ultimate è anche provvista di climatizzatore automatico di serie, mentre le finiture in Alcantara con coprisedili neri promettono grande comfort con un'estetica di livello. I sedili anteriori sono riscaldabili e regolabili in sei posizioni, mentre quello del conducente è dotato di regolazione elettropneumatica con funzione di massaggio. Anche il volante in pelle è riscaldato.

ULTIMATE E GS LINE L'allestimento più sportivo di Opel Corsa, GS Line, e la nuova Ultimate, monteranno gli stessi cerchi in lega da 17 pollici bicolore. La GS Line, ora caratterizzata da sedili sportivi con accenti rossi e tetto nero di serie, in contrasto con il resto della vernice, sarà proposta a partire da 20.855 euro (cifra per ora riferita al mercato tedesco). La Corsa Ultimate, invece, avrà un prezzo di 23.870 euro.