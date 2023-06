Alfa Romeo: il nome del "baby" SUV lo scegli tu!

Come noto, Alfa Romeo è al lavoro da diverso tempo su un crossover (o meglio SUV, Sporty Urban Vehicle) dalle linee sportive da lanciare nella prima metà del 2024. Si tratterà di un modello dalle dimensioni compatte, più piccolo di Tonale e completamente elettrico. L’auto, di cui non si conosce ancora il nome ufficiale (inizialmente si era pensato a Brennero) sarà un vero e proprio game changer per il marchio del Biscione. Una vettura talmente importante che il brand ha deciso di affidare la scelta del nome agli appassionati e agli Alfisti di tutto il mondo.

ELETTRICA SPORTIVEGGIANTE Come anticipato, il segmento in questione sarà quello dei crossover premium ultracompatti, lo stesso di Mini Countryman e di nuova Volvo EX30 per intenderci (qui il nostro approfondimento). Presumibilmente la nuova Alfa Romeo (che sarà full-electric) condividerà la base meccanica di Avenger (piattaforma eCMP). Attualmente, l’elettrica di Jeep monta una batteria da 54 kWh per 156 CV di potenza e 260 Nm di coppia. Con ogni probabilità però, i tecnici Alfa interverranno su alcune specifiche per rendere l’auto ancor più grintosa e sportiveggiante. In attesa di scoprire altri dettagli sulla ''baby'' Alfa EV ci consoliamo con un render grafico realizzato con l’aiuto dell’Intelligenza artificiale. Voi cosa ne pensate?

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 08/06/2023