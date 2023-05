Alfa Romeo Tribe Days: eventi imperdibili a misura d'Alfista

La seconda edizione degli Alfa Romeo Tribe Days è ormai alle porte! Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, in occasione dello storico evento ''Le Mans Classic'', Alfa Romeo accoglierà i propri appassionati coinvolgendoli in una serie di attività davvero uniche. Una 3 giorni in cui le auto del Biscione saranno le vere protagoniste, con eventi esclusivi ed esperienze di guida nei circuiti di Montlhèry e Le Mans, piste in cui si sono scritte pagine meravigliose del motorsport internazionale.

100 anni di Alfa Romeo Quadrifoglio

ANNIVERSARI IMPORTANTI Il 2023 rappresenta un traguardo importante per Alfa Romeo e per la 24 Ore di Le Mans. Ricorrono infatti i 100 anni dalla nascita dell’iconico Quadrifoglio: il leggendario simbolo che dal 1923 identifica le versioni più performanti firmate Alfa Romeo (qui il nostro approfondimento). Ma non solo, quest’anno si festeggiano infatti anche il 60° anniversario di Autodelta e il 100° anniversario di una delle competizioni più importanti al mondo: la mitica 24 Ore di Le Mans.

VEDI ANCHE

Il Quadrifoglio Alfa Romeo

STORIA DELL'AUTO Alfa Romeo Quadrifoglio e Le Mans sono indiscutibilmente due pietre miliari della storia dell’automobilismo. Protagoniste di momenti memorabili che hanno scandito l'ultimo secolo. Un’occasione da non perdere per chi ha il motorsport e il Biscione nel cuore! Per partecipare al raduno mondiale di Montlhèry e di Le Mans , Alfa Romeo offre ai suoi appassionati la possibilità di iscriversi attraverso il sito dedicato (la partecipazione è soggetta a disponibilità limitata).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 26/05/2023