Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio: il vero problema sono i cavalli

Tempo fa, l'ipotesi di allestire un'Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio sembrava subordinata principalmente al successo del modello standard e alla quantità di pubblico interessata a una versione ad altissime prestazioni. Ora Larry Dominique, Senior Vice President e Head of Alfa Romeo and Fiat North America, ha dichiarato in un'intervista che il problema principale non riguarda la domanda, ma la qualità dell'offerta: non se ne farà nulla se la Casa automobilistica non potrà offrire su Tonale lo stesso salto di potenza che c'è sulle Giulia e Stelvio Quadrifoglio, rispetto ai modelli standard.

QUESTIONE DI CREDIBILITÀ ''Jean-Philippe Imparato e io siamo disponibili, ma solo con i giusti livelli di prestazione'', dice Dominique. Il rischio sarebbe quello di annacquare il marchio Quadrofoglio, facendolo apparire un livello intermedio come accade per le BMW M-Sport rispetto alle vere M, e con le versioni meno spinte della gamma Mercedes AMG. Ad oggi, nelle famiglie di Giulia e Stelvio si passa dai 280 CV delle 2.0 Turbo ai 510 CV delle Quadrifoglio, spinte dal V6 biturbo da 2,9 litri. La Tonale più potente è la plug-in hybrid, che eroga appunto 280 CV (qui il video onboard della prova), ma da quel che Dominique lascia intendere, la piattaforma su cui è costruita non sarebbe abbastanza flessibile da permettere lo stesso salto di qualità.

COSA DICE IL BOSS ''Per Tonale, le premesse di base della piattaforma e del gruppo propulsore sono state definite prima che entrassimo entrambi nei nostri ruoli [il riferimento è al CEO Jean-Philippe Imparato, n.d.r.], quindi stiamo esaminando e studiando cosa potremmo fare con Tonale, ma al momento non abbiamo trovato una risposta che ci soddisfi. Cercheremo sempre di offrire versioni leggermente migliorate dei nostri allestimenti di maggior volume, come Veloce e così via, ma Quadrifoglio deve svettare nettamente su tutto il resto. Non voglio apparenza. Non voglio inquinare il marchio Quadrifoglio. Voglio assicurarmi che restiamo puri”.

Fonte: The Drive

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/05/2023