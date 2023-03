Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini: sei un genitore stressato?

Ma che gioia, i bimbi piccoli! Qualsiasi viaggio in auto, da noioso, si trasforma in occasione per purificare il proprio spirito, per insegnare ai propri figlioletti tante cose interessanti, ma da loro anche imparare. Tipo a sbriciolare la merenda dappertutto, ad assestare ginocchiate alla colonna vertebrale del papà, a perforare i timpani di un driver che cerca di concentrarsi. Gioia, insomma, ma anche una ''minaccia'', per quanto innocente, al quieto vivere e guidare. Alfa Romeo Tonale ''Edizione Bambini'' la Tonale antidoto all'esaurimento: spogliatoio, sala giochi, cesto dei rifiuti. Clicca Play...

PANNOLINO TIME Nota bene, Tonale Edizione Bambini non solo è un'esclusiva di Alfa Romeo UK, ma è anche una semplice concept in esemplare unico non destinata, al momento, a trovare uno sbocco sul mercato. Sempre che il Biscione non venga travolto dalle suppliche dei genitori. Perché la formula sembra vincente. Quale neomamma, infatti, spalancando il portellone del vano bagagli non sogna di poter disporre di un pratico fasciatoio estraibile, con l'area di carico modificata e un ripiano portapacchi su misura da cui scorre il fasciatoio stesso. Il tappetino imbottito è rivestito in pelle sintetica ed è facile da pulire. Le dimensioni e la posizione del fasciatoio, inoltre, fanno sì che la capacità del bagagliaio di 500 litri di Tonale standard rimanga invariata. Wow.

ARTI MARZIALI Altro accessorio interessante sono i coprisedili sagomati per adattarsi agli schienali dei sedili conducente e passeggero anteriore. Alfa sostiene che i bambini prendono a calci lo schienale del sedile davanti a loro 3,5 volte per viaggio: l'imbottitura paracolpi e i pannelli protettivi, ma anche grandi tasche portapenne, porta-tablet, portabevande o porta-snack, chissà che ai pargoli non passi quella voglia matta di calciare come piccoli canguri. Puoi accettartene grazie all'apposito sistema di monitoraggio collegabile allo smartphone.

L'AUTO IGIENICA Per la spazzatura, Tonale Edizione Bambini è infine equipaggiata di bidoncino da 6 litri fissato nel vano piedi posteriore, sul retro della console centrale. Per qualsiasi ulteriore esigenza di pulizia, nel bagagliaio è nascosto un piccolo aspirapolvere per auto con cavo di ricarica da 12 V, nonché un organizer che ospita una serie di prodotti per l'igiene. Vi vediamo interessati: come detto, tuttavia, la Tonale anti-stress non è in vendita. A meno che, a furor di popolo dei genitori...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/03/2023