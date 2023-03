Video: Alfa Romeo Giulia Q Touring sfida le tedesche sbombardate

Il lancio dell'Alfa Romeo Giulia 2023 fresca di facelift (qui la nostra prova) riaccende in qualche modo il rimpianto per una Giulia Station Wagon che non ha mai visto la luce e che, secondo molti appassionati, avrebbe potuto dare una bella spinta alle vendite. Designer indipendenti non si rassegnano e sul canale YouTube 2NCS è stato pubblicato questo video, in cui si ipotizza un'Alfa Romeo Giulia Giardinetta, col V6 biturbo di derivazione Ferrari portato a 600 CV, per sfidare le tedesche sbombardate.

VEDI ANCHE

UN TUFFO NEL PASSATO Certo sarebbe un bel sogno: da sempre gli appassionati del Biscione sperano che Alfa raccolga la sfida e affronti le varie Audi RS 4 Avant e BMW M3 Touring. La proposta di 2NCS è senz'altro degna di nota, portando in video una grinta degna delle edizioni speciali Giulia GTA e GTAm. Del resto una touring ad alte prestazioni col Biscione sulla calandra una volta c'era: si trattava dell'Alfa 156 Sportwagon GTA del 2001, con il mitico Busso 3,2 litri V6 e i suoi collettori cromati in bella vista. Sono passati 22 anni, da allora. Non sarebbe ora di riprovarci? No, vi prego, non rispondetemi e lasciatemi sognare...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/03/2023