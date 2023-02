Alfa Romeo Giulia SW: i rendering (non ufficiali) fanno sognare gli amanti del Biscione

L’ALFA GIULIA WAGON CHE VORREMMO TUTTI L’Alfa Romeo Giulia di ultima generazione, quella con il restyling che ne ha ringiovanito il look, è stata presentata da poco insieme alla Stelvio, il suo alter ego a ruote alte. Due auto che fanno del design uno dei loro punti di forza, forse ancora più la berlina rispetto al SUV. Tuttavia, qualche settimana fa avevamo messo gli occhi su un rendering della Giulia realizzato da Sugar Design, che fantasticava sullo stile di una versione futura. Immagini non ufficiali del Biscione, sia chiaro, ma comunque interessanti per l’ottimo risultato finale. Ebbene, oggi abbiamo la possibilità di dare un’occhiata alla variante station wagon nella più piccante versione Quadrifoglio e, come prima, sembra davvero un bel lavoro. Vediamolo insieme.

Alfa Romeo Giulia SW by Sugar Design: interpretazione di una versione famigliare dell'autoMODIFICHE CHE NE ESALTANO LO STLE Nel modificare l’auto in versione high performance, il talentuoso designer ha reso la zona anteriore decisamente aggressiva, tratteggiando un nuovo splitter che ne sottolinea il carattere dinamico. Ci sono anche una griglia e la sua cornice, nonché prese d'aria in total black. La wagon italiana, è stata abbassata considerevolmente ed è equipaggiata con nuove ruote che esaltano il design complessivo dell'auto. I parafanghi anteriori ospitano anche nuovi elementi di design neri che fanno risaltare le spalle larghe della wagon, così come gli specchietti esterni e le minigonne, sempre in nero, completano lo stile dell’auto.

Alfa Romeo Giulia SW by Sugar Design: nuovi fari full LED e finiture total blackUN LATO B CHE SEDUCE In coda, non poteva mancare un tocco di estro da parte di Sugar Design e l’occhio viene immediatamente rapito dallo spoiler sul tetto, che allunga virtualmente la sagoma e la slancia, regalandole ulteriore dinamismo. Belle anche le nuove luci posteriori a LED, che evolvono il look di quelle odierne e insieme al diffusore posteriore e ai quattro terminali di scarico sottolineano l’appartenenza della wagon alla nobile stirpe delle Alfa Quadrifoglio.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/02/2023