Alfa Romeo: prima dell'elettrico un'ultima supercar "vecchia maniera"

Il Biscione si prepara a dire addio al motore a scoppio, ma prima dei saluti ci sarà tempo per un'ultima supercar old school

Come ribadito dal CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato nella nostra intervista di qualche tempo fa (qui il video), il futuro del Biscione sarà senza ombra di dubbio elettrico. Ciononostante, prima che si consumi questo passaggio epocale, Alfa sarebbe pronta a onorare il motore a combustione interna con un’ultima, entusiasmante supercar ''old-school''. La conferma arriva proprio da Imparato, che al magazine britannico Autocar avrebbe ribadito di essere solo in attesa del via libera definitivo dai vertici di Stellantis.

Il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato

INCONFONDIBILMENTE ALFA ''(l’auto) Sarà già sold-out prima ancora di essere svelata […] Un modello degno di un posto al museo di Arese al fianco di 8C, che ci renda orgogliosi del nostro contributo per la storia di questo glorioso marchio'', ha commentato l’AD di Alfa. A quanto pare non si tratterebbe solo di un'auto da pista, ma di un’elegante supersportiva stradale per tutti i giorni. “La immaginiamo iconica, super sexy e inconfondibilmente Alfa Romeo”, aggiunge il manager francese. Le prime indiscrezioni suggeriscono inoltre che potrebbe trattarsi di una supercar (se non addirittura di una hypercar), con un prezzo che si attesterebbe intorno alle centinaia di migliaia euro.

VEDI ANCHE

Il Quadrifoglio verde, logo riservato alle vetture sportive del Biscione

SI CHIAMERÀ 6C? Imparato riconosce però che - di questi tempi - l’idea di una supersportiva con motore termico, mal si concilia con le impartizioni in materia di mobilità sostenibile dettate dall’Europa. Tuttavia, Stellantis prenderà una decisione definitiva sul nuovo progetto Alfa ad aprile (qui il nostro approfondimento). Qualora venisse dato il via libera, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro l'estate, con il debutto fissato intorno al 2027. Al momento, la dirigenza Stellantis non si sbottona su un ipotetico nome per la nuova supercar del Biscione, anche se molti appassionati parlano insistentemente di: Alfa Romeo 6C.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/02/2023