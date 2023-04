Cent’anni e non sentirli: Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario

Una serie limitata (e potenziata) per celebrare un secolo dal debutto del Quadrifoglio sulla RL Corsa impegnata nella Targa Florio. Eccola in video

Giornata di anniversari secolari, quest’oggi: dopo la presentazione della collezione Le Mans di Bentley, che celebra le sue vittorie nella leggendaria gara di endurance, tocca ad Alfa Romeo spegnere 100 candeline da quando ha debuttato il quadrifoglio sulla RL Corsa impegnata nella XIV edizione della Targa Florio.

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio

All’esterno le Giulia e Stelvio in edizione speciale mantengono i tratti distintivi del modello appena ristilizzato (qui la prova di Giulia), con i nuovi proiettori “3+3” e fari Full LED Matrix. A questo si aggiungono dettagli specifici, a cominciare dai cerchi sportivi a 5 fori bruniti da 19” per Giulia e da 21” per Stelvio, sotto cui brillano - letteralmente - le nuove pinze freno color oro. La tinta che ricorre sull’emblema celebrativo sul parafango. Ancora, calandra e specchietti retrovisori sono in fibra di carbonio a vista. Tre le colorazioni disponibili: Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano.

CURA DIMAGRANTE Per ridurre il peso sono stati utilizzati materiali ultraleggeri come l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per l’albero di trasmissione, il cofano, lo spoiler e le minigonne. Su Giulia rimane poi l’aerodinamica attiva con lo splitter anteriore in carbonio. Da ultimo, l’unicità del suono allo scarico è garantita dai terminali Akrapovich.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario: gli intern i

In abitacolo domina la caratterizzazione sportiva, con abbinamenti pelle nera e alcantara, impreziositi dalle cuciture dorate a contrasto e la finitura in carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte (già presente sul restyling). La plancia è dominata dall’impuntura del numero “100” accostato al Quadrifoglio color oro. Il volante è rivestito in pelle e alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio, e il piccolo quadrifoglio incastonato nel carbonio nella terza razza.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario: il volante

Per celebrare le auto più sportive di sempre non si può certo lesinare sulla potenza: Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario montano il 2.9 V6 turbo benzina potenziato fino a 520 CV, abbinato al nuovo differenziale autobloccante meccanico, disponibile solo su questa serie speciale. Una novità che migliora il già straordinario comportamento stradale delle due auto, ottimizzando il trasferimento di coppia e aumentando stabilità, agilità e velocità in curva.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario: la RL Corsa del 1923

Il Quadrifoglio identifica da sempre le Alfa Romeo più performanti, e non solo quelle impegnate nei circuiti di gara. Nasce il 15 aprile 1923, in occasione della XIV edizione di una delle più antiche corse automobilistiche al mondo, la Targa Florio, che una volta all’anno trasformava la Sicilia in uno dei più rinomati “salotti” europei. Impegnativa dal punto di vista tecnico, la corsa rappresentava uno dei traguardi più significativi del tempo per un pilota, capace di rilanciare nel mercato particolari modelli automobilistici e interi marchi. Per questo motivo, nel 1923 Alfa Romeo sviluppò una versione apposita della sua RL, alla cui guida mise tra i più talentuosi piloti dell’epoca.

Tra questi Ugo Sivocci, primo a portare a casa la vittoria, grazie alle sue capacità e a una serie di eventi fortunati che renderanno ancor più significativa la scelta del Quadrifoglio a emblema di sportività sui cofani delle vetture da corsa. A quel primo successo seguiranno poi quelli del Campionato del mondo per vetture Grand Prix del 1925, la Mille Miglia, la Targa Florio e la 24 ore di Le Mans. Il quadrifoglio debutta sulle vetture stradali con Giulia Sprint GT Veloce, inaugurando una tradizione che prosegue ancora oggi.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/04/2023