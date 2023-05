Forma, funzione: come ti trasformo Alfa Romeo 159 in... Brera 5 porte

Erano tempi in cui Alfa Romeo nemmeno si sognava che un bel giorno avrebbe costruito SUV. Meno che meno, SUV elettrici. Erano i tempi di Alfa Romeo Brera, uno dei prodotti più sexy del passato prossimo del marchio. Brera fu disponibile in carrozzeria coupé a tre porte (2005-2010) e, successivamente (2006-2010), anche in edizione Spider, mentre non è stata mai configurata in un formato hatchback 5 porte. Poco male, a rimediare ci ha pensato un fan Alfa Romeo sudafricano. Come ha fatto? Ha fuso insieme Brera e Alfa 159. Il risultato è...strano, ma merita considerazione.

MATERIE PRIME Con la berlina a tre volumi 159, Alfa Brera condivideva numerose componenti esterne e interne. Il gemellaggio meccanico è proprio ciò che ha spinto tale Brendon M. Scholtz (qui il suo profilo Instagram, dal quale provengono le immagini) a unire i due modelli in uno solo. Partendo da un rendering digitale (vedi sopra), Brendon si è procurato una Brera danneggiata e ne ha smontato il posteriore. Ha quindi acquistato un'Alfa Romeo 159 in perfetto condizioni. Soprattutto, una 159 equipaggiata col V6 3,2 litri da 260 CV e 322 Nm di coppia, con trazione integrale Q4. Si parte.

CHIRURGIA PLASTICA Le estremità posteriori di ambedue le Alfa vengono tagliate nello stesso punto, la coda della Brera - dopo un certosino lavoro di allineamento delle lamiere - viene poi saldata alla carrozzeria della 159, L'inedito ''incrocio'' viene infine riverniciato in una tonalità rossa, in abbinamento a tetto nero e cerchi in lega a razze multiple. Et voilà, ecco a voi Alfa Romeo Brera 5 porte. O Alfa Romeo 159 Coupé, o - più precisamente - Shooting Brake, a seconda di come uno la veda. In gallery, alcune fasi della metamorfosi.

UN INCROCIO TIRA L'ALTRO L'audace Brendon ha recentemente acquistato anche un Brera standard, così da poter scegliere quale Brera guidare in base alle esigenze e al mood della giornata. L'alfismo è una passione che dà assuefazione: in officina, pare che già scalpiti un'altrettanto stravagante 145 Coupé. Chissà se Alfa Romeo conosce queste iniziative. Anche se fosse, sono però spunti fuori... tempo massimo: il mercato chiede SUV ed è sui SUV che Alfa Romeo è oggi concentrata.

