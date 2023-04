Alfa Romeo Giulia SWB Zagato: la one-off sfila nella Milano by night

Non capita spesso di ammirare su strade pubbliche automobili costruite in esemplare unico, le famose one-off. Modelli rarissimi, custoditi e protetti dai fortunati proprietari come si farebbe con un’opera d’arte e che il loro valore, solitamente, ne limita l'utilizzo a raduni privati ​​per essere ammirati da pochi eletti. Tuttavia, ci sono delle eccezioni e quella che vedete nelle foto è una di esse. Si tratta dell'unica Alfa Romeo Giulia SWB Zagato esistente al mondo, che ha fatto un viaggio per le strade di Milano, dove è stata immortalata nello splendido scenario notturno della città italiana, capitale della moda e del business. Innanzitutto, guardiamoci il video, che è davvero suggestivo e ci mostra la macchina in tutta la sua esclusività.

UN'OPERA D'ARTE NELLA LOCATION PIÙ ESCLUSIVA Il cortometraggio è stato diretto da Steve Ketner e pubblicato su YouTube da Nostalgear, ma adesso veniamo alla protagonista, che merita tutta la nostra attenzione e ammirazione. Zagato e il proprietario hanno dato il permesso di utilizzare l'auto, trasportandola dall'atelier milanese all'area metropolitana, ricca di edifici antichi e ben illuminati. Una fanciulla si mette al posto di guida dell'Alfa Romeo, poi possiamo vedere la Giulia SWB muoversi per le strade deserte di Milano, sfoggiando davanti alla telecamera la sua carrozzeria sinuosa, realizzata completamente su misura.

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato: la striscia luminosa dei fari a LED posteriori DESIGN UNICO, O QUASI… Le linee esclusive vengono sottolineate dai fari a LED di origine Tonale, così come i fanali posteriori, sempre a LED a tutta larghezza, che seguono la forma della coda. Il lato B, in effetti, sembra essere stato un po’ criticato poiché piuttosto simile a quello di una Aston Martin, sebbene entrambi i progetti provengano da Zagato. Al filmato si aggiunge una galleria fotografica che ci dà un'idea migliore di come appare il veicolo nella vita reale ripreso da molte angolazioni.

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato: il profilo sportivo e unico della one-off italiana ABITACOLO “TAILOR MADE” Possiamo anche dare un'occhiata ai lussuosi interni, che sono configurati con due sedili avvolgenti, una bella dose di fibra di carbonio e rivestimenti in pelle nera con accenti verdi. Come suggerisce il nome, il modello è basato sulla Giulia, anche se l'architettura Giorgio è stata modificata con un passo notevolmente più corto, che ne modifica sensibilmente le proporzioni. L'auto alla base del progetto è una Quadrifoglio aggiornata alle specifiche GTAm, il che significa che il V6 biturbo da 2,9 litri eroga 540 CV. La potenza viene trasmessa all'asse posteriore tramite un cambio manuale a sei marce. Il modello è stato sviluppato e prodotto in modo indipendente da Zagato per celebrare il centesimo anniversario del suo primo progetto su base Alfa Romeo. Questo esemplare è stato commissionato da un collezionista tedesco che certamente se lo terrà stretto per lungo tempo. Il prezzo non è stato reso pubblico, ma siamo certi che non è roba per tutti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/04/2023