Fiat 500e elettrica diventa la nuova Tender 2 di Castagna Milano

Elettrica, aperta, arredata e rifinita come uno yacht: è presto fatto il ritratto della nuova Tender 2, che il carrozziere Castagna Milano ha derivato dalla Fiat 500e. Elettrica, appunto. La nuova Tender 2 raccoglie il testimone di un modello omonimo lanciato dall'azienda nel 2008, basato sulla Fiat 500 a motore termico: per dare vita a una moderna interpretazione della mitica Spiaggina. Che ora, con il motore elettrico, entra finalmente nel Terzo Millennio senza complessi di inferiorità. Niente tetto, niente porte, ma legno di mogano Sapelli lucido a profusione, per le modanature e per il cassone, che rimpiazza i sedili posteriori, a creare una sorta di mini pick-up a due posti secchi.

Addio divanetto: Fiat 500e Tender 2 by Castagna Milano ha due posti secchi

I SEDILI? BMW I cerchi Diamond Cut da 17 pollici sono presi in prestito dall'allestimento La Prima della Fiat 500e, mentre per i sedili Castagna si è concesso una ''licenza poetica'', trapiantandone due di origine BMW con cinture di sicurezza integrate. Dietro di essi è stato aggiunto un roll bar per proteggere gli occupanti in caso di ribaltamento, mentre ecopelle e tessuto nautico diventano protagonisti dei rivestimenti; sul pavimento, spessi e morbidi tappeti degni del ''salotto buono''. Castagna non annuncia modifiche alla meccanica, che dovrebbe mantenere lo stesso motore elettrico da 118 CV montato all'anteriore, alimentato da una batteria da 42 kWh, accreditata di 321 km di autonomia. Sconosciuto anche il prezzo della conversione, la cui messa in commercio dipenderà largamente dalla richiesta degli eventuali clienti. Che certo non mancheranno, specie tra chi frequenta le località marittime più esclusive e alla moda. Guardate le foto della gallery e ditemi se la Tender 2 di Castagna Milano non è un vero spettacolo!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/07/2023