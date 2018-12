Autore:

Marco Congiu

ONE-OFF Forse il nome Castagna Milano non avrà la stessa rilevanza globale di altri carrozzieri, ma è sotto gli occhi di tutti che l'azienda meneghina sia stata in grado di partorire alcune idee assolutamente interessanti e fuori dal coro, come la 500C Ischia, la 500L Living Tiberio o la Peugeot 508 RHX Gris. L'ultima idea firmata Castagna è l'Audi A8 Avant Allroad W12: non si tratta dell'ultima generazione di A8 che abbiamo provato pochi mesi fa ma di quella precedente, in configurazione post restyling. Scopriamola più nel dettaglio.

LIMO STATION WAGON Se foste alla ricerca di un'auto che beva fuori dal coro, la risposta di Castagna sembra fare al caso vostro. I designer hanno lavorato sulla linea del tetto, andando ad allungare l'ammiraglia di Ingolstadt realizzando nei fatti una A8 Avant. A ciò si aggiungono anche dei materiali plastici a protezione delle parti basse dell'auto, offrendo una realizzazione pratica del puro spirito Allroad di Audi.

QUELLO CHE SAPPIAMO Siamo ancora in una fase embrionale del progetto, con Castagna che non ha diffuso ulteriori bozzetti o specifiche tecniche. Quello che sappiamo sino ad ora è che sotto il cofano troviamo il 6.3 litri FSI 12 cilindri in configurazione W, capace di sprigionare quasi 500 CV per 625 Nm di coppia massima.