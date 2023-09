Mercato auto in Europa, le elettriche sono ormai un quinto del totale

I dati ACEA di agosto 2023: le immatricolazioni salgono del 21% rispetto a luglio. Le percentuali per alimentazione e per paese

Interessante, il mercato auto europeo per il mese di agosto 2023: nonostante sia tradizionalmente un mese piuttosto lento per le immatricolazioni, rispetto allo stesso mese dello scorso anno c’è stato un incremento del 21%. Una crescita a doppia cifra che risponde alla crisi dello scorso anno, con la carenza di materie prime, e che seguiva quella legata alla pandemia. I mercati che sono cresciuti di più sono la Germania (+37,3%), la Francia (+24,3%) e l’Italia (+11,9%).

ACEA, mercato europeo agosto 2023: le nuove immatricolazioni

DA INIZIO ANNO Dal mese di gennaio l’aumento è altrettanto significativo (+17,9%), con un totale di 7,1 milioni di nuove immatricolazioni. Un risultato importante, ma ancora lontano dai valori pre-pandemia del 2019, quando nello stesso lasso di tempo le auto nuove vendute erano state 9 milioni. La crescita a due cifre riguarda i quattro principali mercati europei: Spagna (+20,5%), Italia (+20,2%), Francia (+16,6%) e Germania (+16,5%).

BOOM DI EV Per la prima volta nella storia, la quota di mercato delle auto elettriche supera il 20% del totale (rispetto all’11,6% dello scorso anno), diventando la terza scelta più popolare tra i nuovi acquirenti, e superando per la seconda volta quest’anno le immatricolazioni delle auto a gasolio. Le preferite rimangono le auto a benzina (32,7% rispetto al 38,7% dello scorso anno) e, seguite da vicino, quelle ibride (24%).

ACEA, mercato europeo agosto 2023: i dati per alimentazione

I DATI PER ALIMENTAZIONE Le immatricolazioni delle auto elettriche in Europa nel mese di agosto hanno visto un balzo in avanti di ben il 118,1%, con 165.165 nuovi veicoli, il 21% del totale. Unico mercato con il segno meno è Malta (-22,6%), mentre i maggiori paesi europei hanno valori di incremento a due, se non addirittura a tre cifre: il Belgio ha visto una crescita del 224,5%, seguita dalla Germania con il 170,7%. Con il suo 5,1%, l’Italia si conferma tra i mercati meno ricettivi alle auto elettriche. La quota di mercato delle ibride è invece cresciuta del 29%, spinta in particolare dalla Germania (+59%), dalla Francia (+38,7%) e Spagna (+21,5%), con l’Italia che segna invece un leggero decremento (-2,3%). Da gennaio ad agosto la crescita è stata del 28,6%, con quasi 1,8 milioni di auto immatricolate, un quarto del mercato. Le PHEV non sfondano, fermandosi a una crescita del 5,5%, con andamenti che vanno dal +44,7% in Olanda e dal +40,5% in Francia al -41,1% in Germania. La quota di mercato è calata dall’8,5% dello scorso agosto al 7,4% di quest’anno.

BENZINA E DIESEL Cresce leggermente (2,1%) il mercato europeo delle auto a benzina, anche se la quota di mercato scende dal 38,7% di agosto 2022 al 32,7%. Bene l’Italia (+25,3%) e Francia (+21,5%). Di contro, il mercato delle auto a gasolio continua a calare (-6%), nonostante una piccola crescita in Germania (+9,2%) e alcuni paesi dell’Europa Centrale (+22,6% in Slovacchia e +19,4% in Romania). La quota di mercato delle Diesel è ora del 12,5%, in calo rispetto al 16,1% dell’agosto 2022.

I DATI Se siete curiosi di sapere quali sono i dati di ogni singola nazione, divisi per tipologia di alimentazione, relativi ad agosto (e da gennaio), e magari confrontarli con quelli del 2022, qui potete spulciare un grafico dinamico con i dati di ACEA.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/09/2023