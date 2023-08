Mercato auto, in Europa crescono le elettriche. In Italia, invece...

Cresce il mercato del nuovo, anche se i numeri del 2019 rimangono ancora abbastanza lontani; dopo i dati sull’andamento del mercato in Italia a luglio, ACEA (European Automobile Manufacturers' Association) ha pubblicato quelli relativi all’Europa.

I NUMERI Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, in Europa a luglio le immatricolazioni auto crescono del 15,2%. La buona notizia è che si tratta del dodicesimo mese consecutivo di crescita, con un segno “+” davanti alle percentuali di vendita dei quattro mercati principali: Francia (+19.9%), Germania (+18.1%), Spagna (+10.7%) e Italia (+8.7%). Dopo la pandemia e i problemi di approvvigionamento dello scorso anno, a luglio 2023 sono state immatricolate 851.156 auto; l’incremento da gennaio a luglio di quest’anno è stato del 17,6%, con un totale di oltre 6,3 milioni di nuove immatricolazioni. Rispetto al 2019, però, i volumi anno su anno sono ancora più bassi del 22%, quando la crescita era a doppia cifra: Spagna (+21.9%), Italia (+20.9%), Francia (+15.8%) e Germania (+13.6%).

Mercato auto in EU a luglio 2023: i dati mese su mese

ALIMENTAZIONE Rispetto al 9,8% dello scorso anno, la quota di mercato delle auto elettriche è schizzata al 13,6%. Dopo le auto a benzina, che hanno una quota di mercato del 35,8%, le ibride (Full e Mild) rimangono la seconda scelta, con il 25,6% del mercato. Nel complesso, le auto con solo motore termico (ICE, Internal Combustion Engine), a gasolio o benzina, senza “aiutini” elettrici, sono scelte da un europeo su due. Se vi piacciono i grafici, potete consultare il grafico a torta interattivo di ACEA, dove è possibile scegliere il paese e il periodo di riferimento, e scoprire le preferenze di acquisto di ogni nazione. E così scoprire, per esempio, che in Italia le elettriche continuano a non piacere, con una quota del 3,4% sul totale del venduto, cifre irrisorie rispetto alla Francia (13,1%) e alla Germania (20%).

ELETTRICHE ED ELETTRIFICATE A luglio, in Europa le immatricolazioni di auto elettriche sono aumentate di un corposo 60.6%, con 115.971 nuove targhe. La crescita maggiore si è registrata in Germania (+68.9%) e Francia (+32.4%), con il record del Belgio, +235.9%. Rispetto a gennaio, l’aumento è stato del 54,7%.

Mercato auto in EU a luglio 2023: la percentuale per alimentazione

HEV Cresce la quota di auto ibride, con un +31.6% registrato a luglio 2023, grazie al contributo di mercati come Germania (+46.6%), Francia (+32.8%), Spagna (+30.8%) e Italia (+16.7%). Un quarto del mercato totale, 1,6 milioni di immatricolazioni tra gennaio e luglio, con un aumento del 28,5%. Le PHEV sono cresciute del 14,5%, con 67.060 nuove immatricolazioni. I risultati migliori si sono visti in Olanda (+107.6%), Francia (+80%) e Spagna (+42.7%), con un importante calo della Germania (-39.5%). La quota di mercato rimane stabile al 7,9%.

MOTORI TERMICI Il mercato delle auto a benzina è cresciuto del 5%, con 304.903 nuovi veicoli. Cala però la quota di mercato complessiva, che scende dal 39,3% di luglio 2022 al 35,8%. La crescita maggiore è venuta da Francia (+16.4%) e Germania (+12.5%). Continua a calare invece il mercato delle auto a gasolio (-9,1% a luglio) nonostante la piccola crescita in Germania (+2.7%) e in molti paesi dell’Europa Centrale e Orientale, in particolare in Slovacchia (+36.1%) e Romania (+19.8%). Rispetto a luglio dello scorso anno, quando avevano una quota di mercato del 17,9%, le auto Diesel sono il 14,1% del totale.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/08/2023