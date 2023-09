Volkswagen Type 2: come ti trasformo il camperino degli Hippy

Il mitico camperino Volkswagen cambia look e si trasforma in un mezzo articolato. Nel pianale un 5 cilindri Audi

Cosa si ottiene unendo due Volkswagen Type 2 del 1963? La risposta è molto semplice: un camper snodabile che non passerà di certo inosservato! Sorprendentemente, il mezzo in questione è stato omologato per la circolazione stradale nel Regno Unito. Si tratta sostanzialmente di un veicolo articolato del tutto simile alle roulotte che vediamo nei campeggi o nei pressi delle località turistiche.

Volkswagen Type 2: laterale

TRASFORMAZIONE Per raggiungere la forma definitiva, sono state apportate innumerevoli modifiche ai due Volkswagen Type 2. Uno di essi funge da traino, con la parte posteriore tagliata a metà: una sorta di mini-camion con il motore posizionato nel pianale. Il secondo Type 2 viene utilizzato invece come vera e propria roulotte, riprogettata per agganciarsi come rimorchio al primo Type 2. Le vere soprese però sono ben celate. Il camperino snodabile è spinto infatti da un poderoso cinque cilindri Audi da 2,5 litri, abbinato a un cambio automatico. Questo eccentrico Type 2 si trova a Congleton (Cheshire) nel Regno Unito e ha percorso davvero pochissimi chilometri: appena 38.343 per l'esattezza!

Volkswagen Type 2: motore

ALL'INCANTO Attualmente il camperino è all’asta da Car & Classic. Si tratta di un mezzo che offre davvero molto spazio per chi ama i viaggi “on the road”. All’interno è sistemato infatti un letto matrimoniale circondato da mobili in legno per riporre gli oggetti. Sono inoltre presenti un frigorifero e un tetto a soffietto che può essere rialzato per migliorare l’abitabilità. La cabina del veicolo trainante è ben arredata e comprende volante e pedaliera originali. La carrozzeria è in ottime condizioni senza segni evidenti di graffi, ammaccature o altri danni. Al momento, sono state fatte 8 offerte per questo Type 2. Il prezzo riportato su Car & Classic è di 22.500 sterline (circa 26.000 euro). L'asta rimmarà aperta fino al prossimo 29 settembre.