Lamborghini Countach di "The Wolf of Wall Street" va all'asta

Ve lo ricordate Leonardo DiCaprio (Jordan Belfort) mentre scende strafatto dalla sua Lamborghini Countach bianca in The Wolf of Wall Street? Bene, uno dei due modelli di Countach (qui nuova Countach LPi 800-4) utilizzati nelle riprese del film di Martin Scorsese sarà messo all'asta da RM Sotheby's a New York il prossimo 8 dicembre. Nella pellicola dedicata all’eccentrico broker newyorkese sono stati utilizzati due straordinari esemplari di Countach 25th Anniversary del 1989, entrambi rifiniti in tonalità Bianco Polo. Gioielli dal valore intestimabile, visto che Oltreoceano ne sono state consegnate appena 12 unità con questa colorazione.

Lamborghini Countach 25th Anniversary

STAR DI HOLLYWOOD Una delle scene più memorabili del film vede un Leonardo DiCaprio “strafatto” alla guida della suddetta Lambo. La Countach è stata intenzionalmente schiantata più volte durante le riprese, ma l’esemplare messo all’asta non è ovviamente quello incidentato. Sebbene non sia chiaro in quali sequenze sia stata utilizzata, presumibilmente la supercar del Toro è comparsa nelle scene più glamour della pellicola. Lamborghini Countach 25th Anniversary, numero di telaio KLA12722 dispone di paraurti anteriori rinforzati per rispondere alle specifiche d’omologazione statunitensi.

Lamborghini Countach 25th Anniversary: posteriore

PEDIGREE GLAMOUR La casa d'aste prevede di venderla a una cifra compresa tra 1,5 e 2 milioni di dollari (qui Lamborghini Miura all'asta). ''La Countach di The Wolf of Wall Street, insieme alle altre auto che saranno messe all’asta, incarna perfettamente ciò che ci eravamo prefissati di realizzare quando abbiamo deciso di organizzare la settimana del lusso di Sotheby's. Scorsese, DiCaprio, Lamborghini e New York: nomi che hanno una presa formidabile sul pubblico e una fama davvero incredibile'', ha commentato Gord Duff, Responsabile globale delle aste di RM Sotheby's.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/08/2023