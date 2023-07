Lamborghini Revuleto: l'hypercar ibrida del Toro sold-out fino al 2025

Se siete intenzionati a mettervi in garage una Lamborghini Revuelto, sappiate che l’attesa potrebbe essere molto lunga! Sant’Agata Bolognese ha annunciato infatti che la sua supercar ibrida è sold-out per i prossimi due anni. Si tratta di un risultato davvero eccezionale se si considera che l’auto è stata presentata solo qualche mese fa (qui il nostro approfondimento).

Lamborghini Revuelto

POTENZIAMENTI Per prepararsi alla produzione, Lamborghini ha investito qualcosa come 166 milioni di dollari, ampliando lo stabilimento di Sant'Agata Bolognese di ben 172.000 metri quadrati. I potenziamenti allo stabilimento hanno reso la produzione di Revuelto un processo davvero ultra high-tech, con un Manufacturing Executive System (MES) in cui i dipendenti vengono supportati da robot in ogni fase del processo di montaggio. ''Il sistema MES gestisce in modo armonioso alcuni degli strumenti tecnologici più avanzati e futuristici, in particolare i cobot: robot collaborativi utilizzati su tutte le linee (motori, assemblaggio e tappezzeria) che richiedono azioni ripetitive, come ad esempio il montaggio del parabrezza. I cobot collaborano con gli esseri umani nel vero senso della parola e consentono di eliminare la quota di imprecisioni o errori nelle attività svolte'', dichiara Automobili Lamborghini.

Gli interni di Lamborghini Revuelto

DEMONIO IBRIDO Il processo di lavorazione della fibra di carbonio di Revuelto è così importante e vitale da spingere Lamborghini ad espandere e aggiornare lo stabilimento CFK, che ora copre 16.200 metri quadrati. La Revuelto è indubbiamente un'hypercar impressionante! Il suo V12 aspirato da 6,5 litri è abbinato a tre motori elettrici. Il sistema plug-in hybrid della Lambo sviluppa una potenza combinata di oltre 1.000 CV in grado di proiettarla a una velocità massima superiore di oltre 350 km/h.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 27/07/2023