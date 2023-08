Se l'oggetto diventa di culto: la rara Lamborghini Miura va all'asta e il prezzo...

Quando Ferruccio Lamborghini realizzò la Miura, era certo di aver creato qualcosa di eccezionale. Tuttavia, probabilmente, non pensava che quell’automobile sarebbe entrata di diritto nella leggenda dell’automobilismo italiano. Qualcosa di immortale, che oggi dimostra tutto il suo valore. Infatti, la Miura è ancora considerata dagli appassionati come l'icona che rappresenta tutti i modelli del Toro e il mese prossimo un esemplare eccezionale sarà battuto a un’asta negli Stati Uniti. Partiamo col botto dicendovi che se le stime degli esperti si rivelassero accurate, potrebbe essere venduta a una cifra tra 3,5 milioni e 4,25 milioni di dollari, al cambio attuale significa tra 3,2 milioni e 3,9 milioni di euro circa.

Lamborghini Miura P400 SV: un raro esemplare all'asta negli Stati UnitiMIGLIORAMENTI ALLA MECCANICA Questa Miura è uno dei soli 150 esemplari di P400 SV mai costruiti che, esclusa la variante ultra-limitata P400 SV/J, è stata la versione definitiva dell'auto. Lamborghini tolse per la prima volta i veli all'auto nel 1971 e mentre condivideva molti dei suoi componenti con modelli Miura meno prestigiosi, beneficiò di una serie di miglioramenti per renderla più performante. Per esempio, fu modificata la fasatura delle camme del V12 aspirato da 3,9 litri e installati nuovi carburatori Weber, consentendo all'auto di erogare 15 CV aggiuntivi, portando la potenza a 385 CV e 400 Nm di coppia, trasmessi sulle ruote posteriori da un cambio manuale a cinque marce. A proposito del cambio, questa Miura SV è una delle sole 96 ad avere un sistema di lubrificazione diviso, in cui il cambio lo aveva separato dal motore.

Lamborghini Miura P400 SV: gli interni perfetti con rivestimenti in pelle biancaUN RESTAURO A REGOLA D’ARTE La casa d’aste Gooding & Company, che si occupa della vendita in occasione del raduno di Pebble Beach in California, aggiunge che questa Miura SV è l'unica dipinta in Tahitian Blue e si appoggia su cerchi dorati con finiture carrozzeria abbinate. La combinazione di colori ha un aspetto straordinario e un restauro di qualità da concorso effettuato dallo specialista italiano Cremonini Carrozzeria significa che l'intera vettura ha lo stesso aspetto di quando è uscita per la prima volta dalla fabbrica. Ulteriore certificazione della provenienza dell'auto è il fatto che ha avuto solo tre proprietari privati ​​dall’origine.

Lamborghini Miura P400 SV: prezzo stimato fra 3,5 e 4,25 milioni di dollariDETTAGLI CHE NE ELEVANO IL VALORE Questa vettura è uscita dalla catena di montaggio Lamborghini il 12 maggio 1972 ed è stata equipaggiata con aria condizionata, rendendola una delle sole 30 SV dotate di questo dispositivo per il comfort. Presenta anche uno splendido rivestimento in pelle bianca ed è stata originariamente consegnata a un cliente in Italia. Il primo proprietario l'ha amata così tanto che l'ha tenuta per ben 38 anni e ci ha percorso quasi 80.000 km. Signore e signori, siete ancora in tempo per fare un’offerta…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/08/2023