Williams Racing: all'asta una show car replica della FW45 Gulf Oil

La replica (non funzionante) della monoposto in livrea blu e arancione che ha corso il GP di Singapore va all'incanto

Dopo aver visto le splendide Williams FW45 sfrecciare con una meravigliosa livrea Gulf Oil al Gran Premio di Singapore (le rivedremo così anche al GP del Giappone e del Qatar), il team inglese ha annunciato che una replica dell'auto è stata messa all'asta grazie a F1 Authentics (qui la F1-2000 di Michael Schumacher). Questa particolare livrea ribattezzata ''Bolder Than Bold'', era una delle quattro sottoposte al giudizio dei fan al momento della votazione. Si caratterizza per la colorazione blu con strisce arancioni, che negli auspici dovrebbe rappresentare: ''l'audacia di coloro che sono determinati a lasciare il segno, a progredire e superare i limiti.''

Show car Williams Racing FW45

REPLICA NON FUNZIONANTE La replica dell’auto, che sarà costruita da Memento Exclusives, è sostanzialmente una show car non funzionante, con dimensioni pressocché identiche alla monoposto originale (qui l'approfondimento). Colui o colei che si aggiudicherà l’auto avrà l’occasione di ritirare questo gioiellino al quartier generale Williams, con tanto di tour completo della fabbrica. Inoltre verrà messo a disposizione del vincitore una visita gratuita alla collezione ROFGO: un vasto assortimento di alcune delle auto di maggior successo della storia del motorsport. E poiché questa collezione è stata curata proprio in collaborazione con Gulf Oil, quasi tutte le auto esposte vestono con orgoglio gli iconici colori blu e arancione dell’azienda petrolifera americana.

SODDISFAZIONE Barry Gough, CEO e fondatore di Memento Exclusives e F1 Authentics, ha dichiarato: ''Dare il benvenuto a Williams Racing - un team con un’incredibile storia in F1 - nel nostro portafoglio di partner è un’altra pietra miliare nell’incredibile crescita recente della nostra azienda. Memento Exclusives vanta ora non solo licenze con F1, MotoGP e UFC ma anche con 9 dei 10 team di F1. Poter dare il via alla partnership con Williams Racing è la perfetta rappresentazione di ciò che vogliamo offrire ai collezionisti in futuro.” Al momento in cui scriviamo, le offerte per la show car in questione hanno raggiunto le 81.000 sterline (circa 93.358 euro). L’asta rimarrà aperta fino alla tarda serata del prossimo 10 ottobre.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/09/2023