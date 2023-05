La Williams F1 stuzzica i fan: via al voto per la prossima livrea Gulf Oil

Mentre la McLaren scende in pista a Monte Carlo con una colorazione speciale per celebrare la Tripla Corona del motorsport, anche la Williams stuzzica i propri fan dando appuntamento all’inizio del tour asiatico nel prossimo mese di settembre. Il mitico team di Grove ha infatti invitato gli appassionati a votare la migliore livrea con gli storici colori Gulf Racing – e cioè il celeste e l’arancione, gli stessi che la McLaren aveva usato proprio nel GP Monaco del 2021 – che scenderà in pista nei prossimi GP di Singapore, Giappone e Qatar.

F1 2023: la proposta Williams F1 Gulf Oil ''Visionary''

QUATTRO PROPOSTE I tifosi della scuderia britannica potranno infatti scegliere tra quattro proposte già realizzate dai designer del team, tutte basate sull’accostamento cromatico di due colori resi iconici dalla Porsche 917 di Steve McQueen nel celebre film “Le Mans” del 1971. Ed è proprio sul filo tra modernità e stile classico che si innestano le quattro livree pensate per la Williams FW45 di Alex Albon e Logan Sargeant: c’è la “Bolder Than Bold” che riprende il disegno attuale ma con il celeste e l’arancio, la “Visionary” con un look avveniristico che utilizza anche il blu e il turchese, la “Contemporary” che fa ampio uso dell’arancione in varie tonalità e l’”Heritage”, la versione più classica per strizzare l’occhio ai tradizionalisti (tutte le foto nella gallery in coda all'articolo).

F1 2023: la proposta Williams F1 Gulf Oil ''Heritage''

PARLA VOWLES “Sono felice di annunciare – spiega il team principal James Vowles – che è possibile votare la nostra nuova livrea in partnership con Gulf Oil International. La colorazione vincitrice del sondaggio metterà l’uno di fianco all’altro due marchi iconici per la storica del motorsport. I nostri tifosi hanno l’opportunità di scrivere la storia con la loro decisione, portando in vita questa collaborazione. Non vedo l’ora di sapere quale sarà il design vincente”. La Williams non sarà il primo team a portare in pista una livrea differente in questa stagione: lo hanno già fatto la McLaren in occasione appunto del GP di Monte Carlo e l’Alpine, che si è presentata in colorazione rosa per finalità commerciali nelle gare in Bahrain, Arabia Saudita e Australia. La votazione si svolge in una sorta di torneo a eliminazione diretta tra le varie proposte presentate sul sito ufficiale WilliamsF1.com.

Which one makes it to Singapore? 👀



