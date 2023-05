Vettel torna in pista: show a Goodwood con la Williams di Mansell e la McLaren di Senna

Sono passati circa sei mesi dall’ultima apparizione di Sebastian Vettel alla guida di una monoposto di Formula 1. Un’attesa che è destinata a terminare a stretto giro: il quattro volte campione del mondo ha infatti annunciato sui propri canali social la partecipazione al mitico Festival of Speed di Goodwood, manifestazione che ogni anno attira decine di migliaia di appassionati sulle colline attorno a uno storico circuito nei pressi di Portsmouth, usato fino agli anni ’60. Un habitat perfetto per il rientro di Seb, da sempre grande fan della storia delle corse, che scenderà in pista – c’è anche un’esibizione competitiva in programma, una breve cronoscalata su una parte del vecchio tracciato – con alcuni dei gioielli di F1 in suo possesso…

F1 GP Gran Bretagna 2022, Silverstone: Sebastian Vettel sulla Williams FW14B di Nigel Mansell

UN TUFFO NELLA LEGGENDA Sarà certamente una passerella goduriosa per Vettel e per tutti i tifosi che andranno ad acclamarlo nel weekend del prossimo 16 luglio. Il tedesco ex Ferrari guiderà infatti la Williams FW14B iridata nel 1992 con Nigel Mansell e la McLaren MP4/8 usata nel 1993 da Ayrton Senna. In entrambi i casi sarà anche uno spot per l’ambiente, simile a quello andato in scena lo scorso anno a Silverstone, dove Seb aveva guidato la macchina di Mansell alimentata solo con carburanti ecologici al fine di dimostrare che persino i (non certo green) bolidi del passato possono regolarmente funzionare con gli e-fuel. Le auto saranno poi parcheggiate nel paddock, pronte per essere ammirate da vicino dal pubblico per tutti i quattro giorni dell’evento.

PARLA SEBASTIAN “È fantastico tornare al Festival of Speed di Goodwood – ha scritto Vettel su Instagram – dopo tutti questi anni. Non vedo l’ora di mettermi al volante di alcune delle mie più auto più memorabili, che gareggeranno con carburanti sostenibili per tutto il fine settimana. Sono un pilota molto appassionato ed è importante per me poter continuare a godere, oggi come anche in futuro, di auto da corsa iconiche come queste. Ma è anche importante poterlo fare in una maniera responsabile (per il pianeta, ndr)”. Per l’ex pilota di Red Bull, Ferrari e Aston Martin non è la prima volta a Goodwood: già nel 2012 Sebastian aveva sfrecciato sulla collina del festival della velocità con la RB7 con cui aveva centrato il secondo titolo Piloti nella stagione 2011.

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/05/2023