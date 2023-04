Il circuito di Miami finisce sott'acqua: Vettel vi aveva avvisato...

Miami è finita sott'acqua dopo che per tre giorni consecutivi forti piogge hanno interessato tutta la Florida del Sud. Stando a quanto riportato dal notiziario Local 10 si sono registrati allagamenti, strade impraticabili e automobilisti bloccati. Non è stata risparmiata neppure la zona dell'Hard Rock Stadium, attorno al quale si snoda il circuito che il prossimo 7 maggio ospiterà la seconda edizione del GP Miami.

🚨 The Miami circuit has been heavily flooded over the past couple of days.



Should be no issues when F1 goes there in under a month 🚨🇺🇸 pic.twitter.com/5tGHIvSw4U