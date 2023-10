Volkswagen taglia 2.000 posti di lavoro nel reparto software per EV

Il gruppo Volkswagen, che vorrebbe accelerare lo sviluppo dei nuovi modelli. sta attraversando una fase di ristrutturazione che coinvolge la sua divisione software, Cariad e finirà con l'avere l'effetto contrario. Questa decisione strategica implicherà il taglio di 2.000 posti di lavoro, con conseguenze dirette sullo sviluppo delle future piattaforme per veicoli elettrici. Secondo quanto riportato dal noto giornale tedesco Manager Magazine, questa mossa avrà un impatto significativo sui piani aziendali. Il consiglio di amministrazione del Gruppo VW ha dato il via libera a questo ridimensionamento, previsto tra il 2024 e la fine del 2025, confermando le fonti di alto livello interpellate dal magazine tedesco. Tuttavia, l'attuazione di questo piano richiede l'approvazione del consiglio aziendale, che ha precedentemente garantito la stabilità occupazionale fino a metà del 2025. Dunque uno scenario spinoso e complesso da gestire.

Cariad è la divisione Volkswagen che si occupa di software

AUTO IN RITARDO Cariad, nata nel 2019 all'interno del Gruppo Volkswagen, è responsabile della creazione di una piattaforma software unificata e di un'architettura destinata a supportare tutti i futuri veicoli elettrici del marchio tedesco. Questa riorganizzazione appena annunciata avrà quindi importanti ripercussioni sulle tempistiche di sviluppo. In particolare, l'architettura software 1.2, originariamente programmata per il lancio della Porsche Macan EV e dell'Audi Q6 E-Tron, subirà un ritardo di 16-18 mesi. Allo stesso modo, l'architettura 2.0, inizialmente pianificata per il 2025, sarà ripensata e riprogettata completamente. I piani già annunciati, come il lancio anticipato della Porsche Macan EV previsto per l'inizio del 2024, potrebbero subire dunque ulteriori rallentamenti a causa di queste recenti decisioni. Tuttavia, al momento il Gruppo Volkswagen e Cariad non hanno ancora risposto alle richieste di commento in merito.

VEDI ANCHE

ID.7 è la nuova ammiraglia elettrica

SOFTWARE FONDAMENTALI Le architetture software integrate rivestono un ruolo chiave nei veicoli elettrici di nuova generazione. Non solo i sistemi di intrattenimento di bordo, ma anche i motori elettrici, le batterie, i sistemi elettrici, le funzioni di sicurezza e gli ausili alla guida dipendono da un corretto funzionamento del software. Sin dall'attuazione della sua strategia di elettrificazione il Gruppo Volkswagen ha ricevuto alcune segnalazioni da parte degli utenti di blocchi di sistema e touchscreen non reattivi su modelli come ID.3, ID.4 e ID.5. Queste difficoltà hanno spinto il CEO del Gruppo VW, Oliver Blume, a compiere ampie modifiche manageriali all'interno di Cariad all'inizio dell'anno, in modo che si potessero ricalibrare le applicazioni software sui modelli elettrici. Questa ristrutturazione coinvolge anche il progetto della prossima generazione della piattaforma Scalable Systems Platform (SSP), anch'essa oggetto di ripensamenti e rielaborazioni. Tale piattaforma è pensata per essere utilizzata su una vasta gamma di veicoli elettrici, spaziando dalle compatte VW fino alle Porsche. La situazione non sembra essere delle più semplici.

Fonte: Reuters

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 31/10/2023