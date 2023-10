Ginevra 2024, il no di Audi, BMW, Mercedes e Volkswagen. E Stellantis?

La notizia, come si diceva una volta, è di quelle rumorose: Audi, BMW, Mercedes e Volkswagen non parteciperanno al prossimo Salone di Ginevra 2024. La kermesse elvetica, in programma dal 26 febbraio al 3 marzo 2024, sarà quindi priva della presenza di alcuni tra i ''big'' dell'industria automobilistica mondiale. Dopo l'inedita trasferta in Qatar, un'esperienza che gli organizzatori considerano di successo (oltre 180.000 visitatori), si complicano dunque i piani di un ritorno in grande stile e da ''tutto esaurito'' dello storico Geneva International Motor Show anche in territorio svizzero, dopo cinque anni di assenza.

I marchi tedeschi non saranno presenti al salone di Ginevra 2024

ASSENZA PESANTE L'indiscrezione è stata pubblicata dalla rivista automobilistica 'Automobilwoche, che sembra essere a conoscenza dei piani dei marchi tedeschi. Secondo quanto riportato, Mercedes avrebbe già comunicato la sua non adesione all'appuntamento in Svizzera. Allo stesso modo, Audi ha annunciato che, almeno per il 2024, non ci sarà nessuna presenza del marchio a Ginevra. Nel caso di BMW, la decisione è stata guidata da una riorganizzazione delle strategie pubblicitarie, che vedrà un maggiore focus sui canali digitali rispetto alle apparizioni nei saloni. Un portavoce di BMW ha spiegato che sono stati creati dei nuovi canali di comunicazione che sostituiranno gradualmente quelli più tradizionali. Tra cui i saloni, tanto che da Monaco sembrerebbero aver già ancitipato la loro assenza anche ai prossimi saloni di Parigi e Detroit. All'interno del gruppo Volkswagen (e questo è il problema principale, considerando che nel 2022 ha venduto più di 8 milioni di automobili), il marchio omonimo ha già scelto di saltare l'evento elvetico, mentre gli altri come Skoda, Cupra e Porsche sono ancora in fase di valutazione.

Anche per Stellantis è dubbia la presenza al salone di Ginevra 2024

STELLANTIS IN DUBBIO Le brutte notizie per l'organizzazione potrebbero non essere finite qui. Perché se l'assenza della Germania è pesantissima, l'ultima speranza per riottenere prestigio e credibilità sarebbe da riporre nel secondo Gruppo europeo per importanza: Stellantis. Ma ahimé non sembra che la proprietà francese, quindi la più importante, (ahinoi, in questo caso...) sia ben disposta nei confronti della kermesse ginevrina. Sempre Automobilwoche avanza l'ipotesi che Peugeot, Citroën, Fiat e Opel, potrebbero scegliere di non partecipare al Salone di Ginevra 2024. D'altronde il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha recentemente annunciato l'uscita da diversi eventi negli Stati Uniti, compreso il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, a causa degli impatti economici dello sciopero indetto dal sindacato UAW. Partecipare a Ginevra significa sostenere un investimento milionario che non sembra poter essere alla portata dei piani di riorganizzazione finanziaria in atto in Stellantis.

CHI CI SARÀ Tuttavia, nonostante le defezioni tedesche e l'incertezza sul fronte di Stellantis, il Salone di Ginevra vedrà comunque la partecipazione di marchi automobilistici di spicco. Il Gruppo Renault, ad esempio, ha già confermato la sua presenza al salone ginevrino e al Salone di Parigi. Inoltre, gli organizzatori del Salone svizzero hanno avviato trattative con circa venti marchi cinesi e sperano che almeno i due terzi di essi confermino la loro partecipazione. Seguiranno aggiornamenti.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 25/10/2023